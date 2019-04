Avis aux médias - Mission économique aux États-Unis du 19 au 22 mai 2019 - Le premier ministre du Québec se rendra à New York et à Washington D.C.





QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, se rendra à New York et à Washington D.C. en mission économique du 19 au 22 mai 2019. Au programme de la mission : échanges avec des décideurs publics pour faire valoir notamment les bénéfices de l'hydroélectricité québécoise et rencontres économiques et politiques pour dénoncer l'imposition de tarifs américains sur l'aluminium et l'acier québécois. Il prendra également part à des rencontres dans le but d'attirer des investisseurs au Québec.

Les journalistes qui souhaitent couvrir les activités du premier ministre sont invités à confirmer leur présence auprès de Liliane Côté, à la Direction des communications et des affaires publiques du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, au 418 649-2400, poste 57195, ou par courriel à liliane.cote@mri.gouv.qc.ca avant le mercredi 15 mai 2019, à 16 h 30.

Coûts estimés de la mission pour les journalistes

Départ le 18 ou le 19 mai et retour le 23 mai 2019 Transport* Vol de Québec ou de Montréal Un déplacement est à prévoir en train le 21 mai. 1?250 $ CA Hébergement New York Club Quarters Hotel, opposite Rockefeller Center

25 West 51st Street Off 5th Ave

New York, NY 10019

1 212 262-3200 Un bloc de 6 chambres est réservé jusqu'au 16 mai 2019. Autres suggestions d'hébergement à proximité : Cassa Hotel NY 45th Street 70 W 45th Street, New York, NY 10036 212 302-8700 -------------------------------------------------------------------------- Washington D.C. Kimpton Rouge Hotel

1315 16th Street NW

Washington, DC 20036 Un bloc de chambres est réservé jusqu'au 18 mai 2019. 330 $ US/nuit* 326 $ US/nuit* 378 $ US/nuit*

*Prix estimé

Les vols sont en classe économique. Les représentantes et représentants des médias sont responsables de l'achat de leurs billets d'avion et de train et de leur réservation d'hôtel.

Les prix sont basés sur une estimation, selon la disponibilité.

Les repas ne sont pas inclus.

