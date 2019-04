Mérite québécois de la sécurité civile 2019 - La période de mise en candidature est lancée!





QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, donne le coup d'envoi à la période de mise en candidature du Mérite québécois de la sécurité civile.

Les personnes ou les organismes intéressés ont jusqu'au 14 juin prochain pour soumettre leur candidature. Les projets présentés doivent avoir été réalisés entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019. Le prix Hommage, quant à lui, couvre l'ensemble d'une carrière en sécurité civile. Les lauréats se verront remettre leur prix lors d'une cérémonie qui se déroulera le 1er octobre 2019 au Centre des congrès de Québec.

Citation :

« Je tiens à saluer les citoyens et les organisations dont le travail permet de protéger la population partout sur le territoire. Le Mérite québécois de la sécurité civile vise justement à reconnaître ceux et celles qui, par leur dévouement, leur proactivité et leur savoir-faire ont fait une réelle différence dans la dernière année en matière de sécurité civile. Je les encourage à soumettre leur candidature dès maintenant. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996.

Celui-ci vise à reconnaître de façon tangible les efforts accomplis en sécurité civile par une personne, un groupe bénévole, une municipalité, une entreprise, un organisme public ou parapublic à but non lucratif ou communautaire ou une organisation gouvernementale du Québec.

Il est possible de soumettre une candidature dans l'une ou l'autre des quatre catégories suivantes : Prévention et connaissance des risques; Préparation; Réponse aux sinistres; Hommage.

Ce sont 223 lauréats qui ont été honorés au cours des 22 dernières années.

Lien connexe :

Pour connaître les conditions d'admissibilité ou pour présenter une candidature, consultez le site Web du ministère.

