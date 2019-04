IKOULA : « Pay What You Need » enfin disponible pour les Serveurs Dédiés





IKOULA ? un acteur de référence du serveur dédié et du Cloud - enrichit ses gammes de serveurs dédiés de nouvelles références destinées aux professionnels : P-Silver Core & P-Gold Core.

Dotés des derniers Intel® Xeon® Scalable Processors SILVER et GOLD, ces nouveaux serveurs haut de gamme intègrent la notion du « Pay What You Need », pour une maîtrise parfaite des coûts .

Propriétaire de ses Data Centers en France, alimentés à 100% d'énergie verte et hébergeur « CloudAct » Free, IKOULA contribue au développement de l'écosystème du Cloud en France et dans le monde, tout en défendant la souveraineté des données de ses clients.

Pay What You Need ? maîtriser ses coûts selon ses besoins

Pour permettre aux entreprises de respecter à la fois leurs besoins et leur budget, IKOULA a décidé de lancer de nouveaux serveurs en mode entièrement personnalisables, à partir de 169,99 euros HT/mois.

Pour commander, rendez-vous sur la page : https://www.ikoula.com/fr/serveur-dedie?utm_source=BusinessWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=PSilverGold#power

We Host With Care ? des experts à votre service

Garantir aux clients une qualité de service pour toutes les applications, même les plus critiques, fait partie de l'ADN d'IKOULA. Les clients peuvent donc s'appuyer sur des équipes d'experts impliqués , capables de comprendre leurs enjeux et de proposer des solutions adaptées et personnalisées.

En plus de son expertise sur la fourniture des infrastructures, Ikoula offre un service d'infogérance afin d'accompagner les clients sur la maintenance de leurs serveurs .ou applications. IKOULA propose différents niveaux de supervision d'infrastructure et ce dès 79 ? HT/mois. : Idéal pour libérer les entreprises des problématiques liées à l'hébergement et ainsi leur permettre de se concentrer sur leur coeur de métier.

À PROPOS DE IKOULA

Pionnier du Cloud français depuis 1998, IKOULA possède ses propres Datacenters en France (Reims et Laon), ainsi que deux filiales, en Espagne et aux Pays-Bas. Parce que l'Humain fait partie de son ADN, IKOULA entretient une relation de proximité avec ses clients, et met à leur disposition des équipes d'experts réactifs, disponibles en 24/7, pour les conseiller et les accompagner dans leurs activités. Les équipes d'IKOULA sont d'ailleurs polyglottes, afin de répondre aux problématiques d'internationalisation de l'ensemble de ses clients, répartis dans plus de 60 pays sur 4 continents.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 08:55 et diffusé par :