Columbia Care choisit NEO pour faire son entrée sur le marché public





NEO se réjouit d'accueillir Columbia Care Inc. (« Columbia Care ») alors que la société fait aujourd'hui son entrée sur le marché public sur la NEO Bourse, négociée sous le symbole « CCHW ». Débutant sa première journée de négociation avec une capitalisation de marché de plus de 2 milliards CAD, Columbia Care est la première société dont la valeur dépasse le milliard de dollars à être cotée sur NEO. Columbia Care figure parmi les plus importantes sociétés dans les domaines de la santé et du bien-être à émerger du secteur américain du cannabis, définissant la norme de soins pour le cannabis médical avec ses produits de qualité pharmaceutique à dosage constant.

« Nous sommes enthousiasmés de faire aujourd'hui notre entrée sur le marché public et nous réjouissons à l'idée de tirer profit des avantages qui nous sont accordés en étant cotés sur la NEO Bourse alors que nous cherchons à accélérer la croissance de notre société », a déclaré Nicholas Vita, vice-président et directeur général de Columbia Care. « Nous avons choisi NEO comme partenaire de cotation car c'est une Bourse de valeurs de premier plan qui à la fois comprend les besoins complexes de notre entreprise et favorise notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance sans précédent au sein du secteur mondial du cannabis. Par ailleurs, les exigences de cotation strictes procurent aux investisseurs institutionnels et particuliers davantage de confiance et de transparence. Bien qu'il s'agisse d'une étape importante pour Columbia Care, notre engagement à améliorer le cheminement vers le bien-être des individus n'a pas changé. Nous restons concentrés sur notre mission consistant à répondre à certains des besoins médicaux et de santé non comblés les plus complexes à satisfaire au monde grâce à l'utilisation de notre portefeuille exclusif de médicaments à base de cannabis, de qualité pharmaceutique à dosage constant. »

Les débuts publics de Columbia Care sont le résultat d'une transaction admissible par Canaccord Genuity Growth Corp., une société d'acquisition à vocation spécifique qui a terminé son introduction en Bourse et a commencé à être négociée sur NEO le 20 septembre 2018. La transaction admissible a été approuvée par la NEO Bourse le 26 avril 2019 et démontre comment ces véhicules peuvent réussir avec la bonne société au bon moment, dans le bon secteur et sur la bonne Bourse de valeurs.

« Nous sommes très fiers que Columbia Care, l'un des cultivateurs, fabricants et distributeurs les plus importants et les plus expérimentés de produits à base de cannabis médical aux États-Unis, ait décidé d'être inscrite sur NEO », a ajouté Jos Schmitt, président et directeur général de NEO. « Les sociétés matures, de plus d'un milliard de dollars, bénéficient énormément d'une cotation sur une Bourse de valeurs de premier plan pour accéder plus largement à une clientèle d'investisseurs mondiale et assurer une liquidité de qualité pour ses investisseurs. NEO offre cela et bien plus encore à Columbia Care. C'est un grand moment pour s'associer avec un chef de file du secteur américain du cannabis alors qu'il passe à sa prochaine phase et cherche à lever des capitaux sur les marchés publics nord-américains. Associée aux récents lancements sur NEO de deux FNB en première mondiale investis uniquement dans le secteur américain du cannabis, la cotation de Columbia Care témoigne de l'engagement de NEO à s'associer avec la meilleure nouvelle génération d'entreprises à forte croissance de premier plan aux États-Unis et du grand appétit des investisseurs à participer à ce secteur. »

Les investisseurs peuvent négocier des actions de Columbia Care via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les distributeurs offrant une gamme complète de services. La NEO Bourse accueille à ce jour plus de 70 cotations d'entreprises et de FNB et facilite de façon cohérente plus de 10 pour cent de l'ensemble du volume des échanges au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet de toutes les valeurs mobilières cotées sur NEO.

À propos de la Neo Bourse

Place boursière de nouvelle génération du Canada, la NEO Bourse donne la priorité aux besoins des investisseurs, des entreprises cherchant à lever des capitaux et des courtiers. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, la NEO Bourse offre actuellement une plate-forme de négociation innovante et fondée sur les investisseurs pour toutes les valeurs mobilières canadiennes cotées en Bourse. Elle a également adopté une approche de cotation à valeur ajoutée pour les entreprises levant des capitaux et les produits d'investissement, mettant l'accent sur la liquidité, la transparence et l'efficacité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : NEOstockexchange.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : twitter | linkedin | facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 08:45 et diffusé par :