11 200 entreprises d'économie sociale au Québec





QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Québec compte 11 200 entreprises d'économie sociale réparties dans toutes les régions et dans de nombreux secteurs d'activité économique. Ces entreprises et leurs filiales génèrent 47,8 G$ de revenus et 220 000 emplois salariés au Québec. C'est ce que révèle l'étude L'économie sociale au Québec - Portrait statistique 2016 publiée aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. Il s'agit du premier profil statistique de l'économie sociale couvrant l'ensemble du territoire québécois.

L'économie sociale allie entrepreneuriat et finalité sociale

Les entreprises d'économie sociale sont des organisations qui allient rentabilité économique, mission sociale et réponse aux besoins d'une collectivité de membres ou d'usagers, tout en étant gouvernées démocratiquement. Ensemble, ces entreprises ont 13 millions de membres ou d'adhérents, tirent 88 % de leurs revenus de la vente de biens et services et poursuivent diverses finalités sociales regroupées en 13 grands domaines, comme l'illustre la figure suivante.

Caractéristiques des entreprises

Parmi les entreprises d'économie sociale, 75 % sont des organismes à but non lucratif (OBNL), 22 %, des coopératives non financières et 3 %, des coopératives financières ou des mutuelles d'assurance.

La majorité des entreprises d'économie sociale sont de petites entreprises :

65 % ont moins de 10 employés salariés;

64 % ont des revenus inférieurs à 500 000 $.

On trouve aussi de grandes entreprises :

2,3 % ont 100 employés salariés ou plus;

3,5 % ont des revenus de 10 M$ ou plus.

Une proportion relativement importante d'entreprises d'économie sociale existent depuis plus de 30 ans (39 %), alors que 15 % ont moins de 10 ans et 46 % ont entre 10 et 30 ans.

Le premier portrait exhaustif de l'économie sociale au Québec

L'économie sociale au Québec - Portrait statistique 2016 comprend de nombreux autres résultats, dont des statistiques régionales et sectorielles. Les résultats proviennent d'une enquête menée en 2018 auprès de milliers d'entreprises. L'étude a été réalisée grâce au soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation et avec la collaboration des associations et des regroupements du milieu de l'économie sociale.

