D'excellents résultats financiers présentés par SSQ Assurance lors de son assemblée annuelle soulignant son 75e anniversaire

QUÉBEC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance a terminé son exercice financier 2018 avec un excellent résultat net de 94,6 millions de dollars, représentant une hausse de 4,6 % par rapport à l'an dernier. Ce résultat permet d'afficher un rendement de 10,2 %. La diversification des affaires de l'entreprise et les efforts constants pour réduire les frais d'administration ont favorisé l'atteinte de cette rentabilité.

« Cette excellente rentabilité est liée à notre approche rigoureuse et disciplinée en vue d'atteindre nos objectifs financiers et stratégiques. Avec son solide bilan, sa stratégie de croissance bien articulée et d'excellents bénéfices, SSQ Assurance poursuit sur sa lancée, » a déclaré Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.

L'épargne et l'assurance collective ont contribué de façon importante à ces résultats et ont ainsi compensé les résultats moins favorables des protections individuelles en assurance de personnes et en assurance de dommages. En effet, en assurance individuelle, la variation des marchés du dernier trimestre de 2018 et la révision d'hypothèses actuarielles ont eu des répercussions défavorables sur le résultat. L'assurance de dommages, quant à elle, est encore soumise à une situation de marché où l'inflation des coûts d'indemnisation est supérieure à celle des primes.

Le volume d'affaires des secteurs d'assurance se chiffre à 2,5 milliards de dollars, soit une croissance de 0,5 %. Les secteurs de l'assurance individuelle et de l'assurance de dommages affichent des niveaux de croissance notables, qui sont respectivement de 5,8 % et 6,3 %. En épargne, l'effet des marchés explique la légère diminution de 1,2 % du niveau des fonds sous gestion.

La situation financière de SSQ Assurance est solide, ses capitaux atteignent près d'un milliard de dollars et son actif sous gestion et sous administration se situe à plus de 12 milliards de dollars. Finalement, le ratio de solvabilité de l'entreprise, soumis à la nouvelle ligne directrice sur les exigences de suffisance du capital en assurance de personnes (ESCAP), se chiffre à 145 %, un niveau très enviable dans le marché.

De nouveaux élus aux conseils d'administration

SSQ Assurance accueille trois nouveaux administrateurs expérimentés. Il s'agit de :

Patrick Audy , vice-président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, est aussi administrateur du Comité Entraide - secteurs public et parapublic;

, vice-président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, est aussi administrateur du Comité Entraide - secteurs public et parapublic; Marthe Lacroix , membre du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec et du conseil d'administration de l'Hôpital général de Québec, est actuaire de formation et a mené une brillante carrière dans le domaine de l'assurance;

, membre du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec et du conseil d'administration de l'Hôpital général de Québec, est actuaire de formation et a mené une brillante carrière dans le domaine de l'assurance; Élyse Léger, gestionnaire de portefeuille privé chez Fiera Capital, détient plusieurs titres professionnels du domaine financier, en plus d'être actuaire de formation. Elle siège notamment au conseil d'administration de la fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Une campagne de dons à l'occasion du 75e anniversaire

Fondée le 9 mai 1944 dans un quartier ouvrier de Québec, SSQ Assurance célèbre ses 75 ans cette année. Fidèle à sa mission première, l'entreprise continue de placer la collectivité au coeur de ses actions. Elle applique ses valeurs, dont l'engagement social, en soutenant diverses causes grâce à sa fondation.

« Cette année, à l'occasion du 75e anniversaire, la Fondation SSQ a d'ailleurs dégagé un budget spécial de plus d'un demi-million de dollars afin d'intensifier son soutien à la communauté. Nous avons demandé à nos clients, à nos membres, à nos délégués, à nos employés et à nos partenaires de nous soumettre des causes, une belle façon pour nous de faire vivre l'esprit collectif, » a déclaré René Hamel, président des conseils d'administration.

Après analyse de 280 dossiers de candidature, 27 causes ont été retenues. De ce nombre, trois organismes ont chacun reçu un don de 75 000 $, dans le cadre des activités entourant l'assemblée annuelle :

Covenant House de Toronto et de Vancouver

et de Le Centre Jacques-Cartier de Québec

Leucan

Les autres organismes récipiendaires seront connus au cours du mois de mai, mois anniversaire de SSQ Assurance.

