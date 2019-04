Xebec fait le point sur le marché asiatique du gaz naturel renouvelable





MONTRÉAL, 29 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption inc. (TSXV : XBC) (OTC : XEBEF) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions utilisant le gaz naturel renouvelable (GNR), est heureuse de noter l'annonce de la Commission nationale chinoise pour le développement et les réformes (NDRC) du 1er mars 2019 d'une nouvelle initiative visant à utiliser le biogaz comme solution de rechange partielle pour le charbon dans les zones rurales.

La Chine prévoit de produire 30 milliards de mètres cubes de biogaz à partir de déchets agricoles et de fumier d'ici 2030; une initiative qui s'inscrit dans le cadre de mesures plus larges visant à réduire la consommation de charbon domestique de 50 mégatonnes dans les régions rurales. Pour atteindre cet objectif, la Chine devra mettre en place de 3000 à 4000 installations de valorisation au cours des 10 prochaines années, ce qui nécessitera des investissements de 7 à 10 milliards de dollars canadiens.

Xebec opère sur ce marché en développement depuis plus de 10 ans et elle ajoute maintenant plusieurs nouveaux équipements à ses installations existantes qui sont d'excellentes références pour les futurs clients. Par exemple, des installations situées en Malaisie transforment le GNR en biogaz produit à partir des effluents des usines d'huile de palme (POME) dans un système de valorisation du biogaz de Xebec. L'usine est située à Sabah, un État de la Malaisie au nord-est de Bornéo.



Nous effectuons la mise en service d'un autre système de valorisation en Chine; cette fois-ci dans une usine de traitement des eaux usées de la ville de Suzhou (province du Jiangsu). Le système traite 1250 NCMH de biogaz provenant d'un mélange de déchets de cuisine, d'aménagement paysager et de lessivat et les transforme en GNR qui est injecté sous forme de biométhane pur dans le réseau de gaz urbain local.

Avec des usines implantées en Corée, en Chine, en Malaisie, en France, en Italie, en Suisse, en Autriche, au Canada et aux États-Unis, Xebec est fière de jouer un rôle de plus en plus important dans la décarbonisation de notre avenir à l'aide de gaz renouvelables tout en offrant une source de revenus aux utilisateurs finaux comme les compagnies de gaz et le secteur public.

Citations :

« Les conditions du marché des équipements de purification du gaz naturel renouvelable et de l'hydrogène restent solides dans toutes nos régions opérationnelles, mais la Chine offre des occasions uniques compte tenu des objectifs ambitieux du gouvernement en matière d'énergie renouvelable. Xebec Chine est bien établi et devient un acteur clé dans les domaines de l'hydrogène et du GNR. »

? Kurt Sorschak, président et chef de la direction, Xebec Adsorption inc.

Liens associés (certains liens disponibles en anglais seulement) :

https://www.xebecinc.com

https://asian-power.com/environment/news/china-eyes-biogas-coal-alternative-in-rural-areas

Pour en savoir davantage :

Xebec Adsorption Inc.

Sandi Murphy, directrice des relations avec les investisseurs et du marketing

+1 450.979.8718 smurphy@xebecinc.com

À propos de Xebec Adsorption inc.

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à xebecinc.com .

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et à des impondérables. En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation de termes et expressions comme « planifie », « cherche à », « s'attend à », « estime », « entend », « prévoit », « croit », « pourrait », « vraisemblable » ou de variations de ces termes et expressions, ou d'énoncés voulant que certaines mesures « pourraient » ou « pourront » être prises ou « seront prises », ou que certains événements ou résultats « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les dépenses en capital, les revenus, les charges, les bénéfices nets, le rendement économique, l'endettement, la situation financière et les pertes futurs ainsi que les perspectives d'avenir et les attentes de la direction de Xebec relativement aux données concernant l'entreprise et l'expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des impondérables et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et à des impondérables d'ordre commercial et financier ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris dans les derniers rapport de gestion annuel et notice annuelle déposés dans SEDAR au www.sedar.com. De plus, si un ou plusieurs des risques, impondérables ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous?jacentes se révélaient inexactes, les résultats effectivement obtenus pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés ou l'information prospectifs. Ces risques, impondérables et autres facteurs comprennent, notamment, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, la capacité de Xebec de faire croître ses revenus, le nombre limité de clients et d'autres facteurs. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux liens suivants :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35e39044-57e8-4408-a6c6-74c9b182da19/fr

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b7cc90c-c2f3-4977-b3b1-3afec3036105/fr

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f9d1c93-d704-4804-8083-2d3a7c33cbcb/fr

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1b75b9aa-9475-4ada-ae25-b0db1a3d021e/fr



http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e75b8c3-492b-4fee-99c6-0644b3c132f5/fr



Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 08:30 et diffusé par :