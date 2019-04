Nemaska Lithium reçoit le rapport d'audit indépendant de la firme BBA





BBA valide l'estimation du coût afin de compléter le projet.

L'approche proactive de la Société en matière de gestion de projet fait écho aux recommandations du rapport.

QUÉBEC, 29 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska ?Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX : NMX) (OTCQX : NMKEF) (Francfort : N0T) est heureuse d'annoncer que l'audit externe indépendant mené par la firme canadienne d'ingénierie multidisciplinaire BBA, qui a été mandatée à la demande et sous la supervision du comité spécial de son conseil d'administration, a validé l'évaluation interne par la Société des coûts d'achèvement du projet établi en date du 13 février 2019, d'après les informations qui étaient alors disponibles. Suivant la mise à jour publiée le 13 février 2019 , la Société a retenu les services de BBA à titre d'ingénieur du maître d'ouvrage (owner's engineer) pour réaliser un audit indépendant de l'estimation des coûts d'achèvement du projet et une validation de la classe d'estimation au 13 février 2019. Cet audit comprend également une évaluation qualitative du plan d'exécution du projet (PEP), ainsi que des recommandations pour de potentielles améliorations.



L'évaluation indépendante de BBA conclut à une estimation légèrement inférieure à l'évaluation interne des coûts d'achèvement de la construction qui fût divulgué par la Société en date du 13 février 2019. BBA valide ainsi la conclusion de la Société à cette date à l'effet que des fonds additionnels nets d'environ 375 millions $ sont requis pour rencontrer les coûts d'achèvement du projet et être en position de recevoir le solde du produit de l'entente sur la production avec Orion Mine Finance (streaming agreement) et des obligations garanties de premier rang. BBA confirme également que la Société a agi de façon diligente pour réaliser les changements internes qui s'imposaient et ajouter les ressources appropriées visant à renforcer son contrôle sur les activités de construction et tirer le meilleur parti de ses ressources existantes, en attendant la clôture du financement ou la mise en place de toute autre alternative stratégique.

« La décision de faire appel à une entreprise tierce pour auditer notre réévaluation interne des coûts constitue la première d'une longue liste de mesures visant à rendre plus prudente notre gestion des travaux de construction. Nous sommes heureux de pouvoir affirmer que la Société avait déjà mis en oeuvre de façon proactive la plupart des recommandations formulées dans le rapport de BBA et les autres sont en voie de l'être. Notre regard se porte fermement sur l'avenir afin de terminer la construction et de démarrer la production commerciale dès que possible. Entretemps, la qualité de notre concentré de spodumène et de nos produits d'hydroxyde de lithium continue d'être remarquée et reconnue à l'échelle internationale », a déclaré Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium.

Mesures mises en oeuvre pour améliorer le contrôle des activités de construction

En plus de l'embauche d'experts chevronnés dans l'équipe du projet de construction, la Société a simplifié et amélioré ses processus de contrôle du projet. Les processus de gestion des contrats et de l'approvisionnement pour le projet ont été entièrement rapatriés à l'interne, et la Société se penche actuellement sur les ententes avec ses fournisseurs afin d'assurer que les stratégies contractuelles en place sont entièrement adaptées au rythme de construction. Antérieurement, une partie de ces responsabilités incombait à une firme de consultants externe.

L'expertise interne de la Société a aussi été consolidée par la nomination d'ingénieurs spécialisés à des postes clés relatifs à l'achèvement du projet de Whabouchi et à la supervision des travaux d'ingénierie détaillée à Shawinigan. Finalement, un nouveau processus d'évaluation des risques reliés à l'achèvement du projet a été lancé en collaboration avec des partenaires externes. Cet exercice vise à identifier et à réduire au minimum les conséquences possibles d'éventuels imprévus lors de l'exécution du projet.

« Nous sommes convaincus que notre plan révisé de construction et d'exécution, qui tient compte de la réduction actuelle du rythme de construction, nous permet de poursuivre nos travaux d'ingénierie détaillée et d'améliorer la planification et le contrôle des coûts d'achèvement du projet pour être fin prêts lorsque les fonds seront disponibles. Nous sommes fiers de la collaboration démontrée par les membres de notre équipe et par nos partenaires pour faire avancer le projet. Nous travaillons de façon diligente afin d'atteindre les objectifs énoncés dans notre plan », ajoute Robert Beaulieu, vice-président Opérations et Construction de Nemaska Lithium.

Les prochaines étapes

Tel qu'annoncé le 25 mars dernier , la Société a mandaté Clarksons Platou Securities et la Financière Banque Nationale pour mener un plan d'action de financement à deux volets, soit un financement par émission d'actions et/ou la considération d'occasions de fusion & acquisition, qui permettra à la Société de débuter la production à la mine et à l'usine électrochimique. Le rapport de vérification indépendante de BBA constitue une source importante de données et une validation clé des besoins financiers de Nemaska Lithium et des contrôles internes nécessaires à l'achèvement du projet. Ce processus de financement / stratégique suit son cours et diverses parties sont impliquées à différents niveaux. L'équipe de direction collabore activement avec les personnes qualifiées responsables de la mise à jour de l'étude de faisabilité du rapport technique établi conformément au règlement 43?101, qui devrait être déposé au mois de juin 2019.

Nemaska Lithium prévoit tenir son appel trimestriel de mise à jour sur la construction dans la seconde moitié du mois de mai 2019, de façon concomitante avec la publication de ses résultats financiers trimestriels.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium Inc. est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont principalement destinés au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, qui est alimenté par la demande croissante en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, la Société entend faciliter l'accès à l'énergie verte, au bénéfice de l'humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des gisements de spodumène les plus riches au monde, en volume et en teneur. Le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi sera traité à l'usine de Shawinigan au moyen d'un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la Société détient de multiples brevets.

La Société est membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice canadien MSCI des sociétés à petite capitalisation. Pour en apprendre davantage, visitez le www.nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska Lithium .

À propos de BBA

BBA offre depuis près de 40 ans une vaste gamme de services de génie-conseil. Experts en ingénierie, en environnement et en mise en service font équipe pour cibler rapidement et avec précision les besoins des clients industriels et institutionnels. Reconnue pour ses solutions novatrices, durables et fiables, la firme se distingue par son savoir-faire dans les secteurs de l'énergie, des mines et métaux ainsi que des biocarburants, pétrole et gaz. BBA compte 12 bureaux répartis d'un bout à l'autre du Canada afin d'offrir à ses clients un soutien local et une présence accrue sur le terrain. www.bba.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Hormis les énoncés de faits historiques, tous les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux qui concernent la préservation de l'encaisse et l'obtention du capital additionnel requis pour permettre à la Société de compléter la construction, les coûts estimés pour finaliser la construction de la mine Whabouchi et de l'usine de Shawinigan, la capacité de rencontrer les conditions de financement et autres en vertu de l'entente sur la production (streaming agreement) et des obligations garanties de premier rang, le déroulement envisagé de la construction, la capacité d'adapter les ententes avec les fournisseurs et les stratégies contractuelles à la cadence actuelle ou ultime de la construction de même que l'entrée en production prévue de la mine Whabouchi et de l'usine de Shawinigan, constituent de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes de la Société lors de l'établissement d'énoncés prospectifs comprennent, mais sans s'y limiter, l'obtention du capital supplémentaire nécessaire pour le respect de toutes les conditions préalables permettant de recevoir le produit résiduel du financement du projet, soit le versement de la seconde tranche conformément à l'entente sur la production (streaming agreement) et le produit du placement d'obligations (bonds).

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux qui ont trait à (i) la capacité de la Société à mettre en oeuvre les recommandations de BBA, (ii) le résultat des recommandations de BBA, (iii) le résultat du nouvel exercice d'évaluation des risques, (iv) la capacité de la Société d'obtenir des fonds additionnels ou d'identifier toute alternative stratégique disponible, (v) la capacité de la Société de rencontrer les conditions de financement et autres en vertu de l'entente sur la production (streaming agreement) et des obligations garanties de premier rang, (vi) le résultat de l'évaluation de nombreuses options permettant aux actionnaires actuels et nouveaux de même qu'aux partenaires de participer au financement, (vii) la capacité de la Société de compléter la construction de la mine et de l'usine de Shawinigan et de redémarrer la construction à plein régime selon un échéancier qui fera en sorte que le financement additionnel estimé à 375 millions $ sera suffisant, (viii) le résultat de l'internalisation de la fonction de gestion des contrats et de l'approvisionnement, (ix) le plan d'exécution du projet permettant à la Société d'améliorer la planification le contrôle des coûts, et (x) de manière générale, au paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus qui décrit essentiellement les perspectives de la Société. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations et les prévisions en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Bon nombre de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent avoir une incidence directe ou indirecte, ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il ne peut y avoir de certitude que du financement additionnel ou d'autres alternatives stratégiques puissent être disponibles, que le financement additionnel net de 375 millions $ requis pour compléter le projet et atteindre la production commerciale sera suffisant en fonction du calendrier de construction et tout délai y relié, et que la Société pourra rencontrer les conditions de financement et autres en vertu de l'entente sur la production (streaming agreement) et des obligations à la lumière des droits des créanciers garantis. Rien ne garantit que la mine Whabouchi ou l'usine électrochimique de Shawinigan seront mises en service et commenceront à produire, puisque les événements futurs pourraient différer substantiellement de ceux actuellement prévus par la Société. Pour plus de certitude, tout délai dans l'obtention du financement requis ou la mise en place de toute alternative stratégique disponible, est susceptible d'affecter le calendrier de construction et les fonds antérieurement estimés pour compléter la construction.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences considérables entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, ainsi que ceux figurant dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s'y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société datée du 10 octobre 2018 et la rubrique « Exposition et gestion des risques » dans le rapport de gestion trimestriel de la Société, sont concernés par ces mises en garde. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l'occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR ( www.sedar.com ) et sur le site Web de la Société à l'adresse www.nemaskalithium.com .

