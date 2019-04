Trois grands chefs rejoignent l'hotel mythique de Dubai, Le Burj Al Arab Jumeirah





Le Burj Al Arab part à la conquête de nouvelles expériences culinaires et incarne la vision de la marque Jumeirah sur son ambition gastronomique dans l'univers de l'hôtellerie de luxe.

DUBAÏ, Emirats arabes unis, le 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- En septembre dernier, en annonçant le recrutement de Michael Ellis au poste de Chief Culinary Officer (ex. Managing Director du Guide Michelin), le Groupe Jumeirah avait clairement affiché son ambition de devenir la marque hôtelière de luxe la plus engagée dans la gastronomie. Aujourd'hui, le Burj al Arab, fleuron du groupe et icone de Dubaï, annonce l'arrivée de 3 grands Chefs à la tête des 3 restaurants signatures de la Maison et forts d'une expérience de 7 étoiles Michelin au total: Francky Semblat, Kim Joinie-Maurin et Kasper Kurdhal.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur: https://www.multivu.com/players/uk/8537451-celebrity-chefs-join-burj-al-arab-jumeirah/

Francky et Kim cumulent à eux deux plus de 20 ans aux côtes du légendaire et regretté Joel Robuchon -l'un à l'Atelier Robuchon de Shanghai (2 étoiles Michelin), l'autre au Restaurant Robuchon de Singapour (3 étoiles Michelin)-, et Kasper tenait encore dernièrement la maison du talentueux Chef doublement étoilé Roger Souvereyns, au Chalet de la Foret en Belgique.

Anthony Costa, Regional Vice-President du Groupe Jumeirah et Managing Director du Burj al Arab déclare: « Le Burj al Arab est un hôtel hors normes et afin d'entretenir au plus haut niveau la légende de ce Palace, je suis fier d'enrichir notre offre culinaire avec l'arrivée de ces trois talents aux parcours exemplaires. Ces hommes, en quête permanente de l'excellence et ayant travaillé avec les plus grands Chefs de la planète, auront pour mission de créer des émotions exceptionnelles et du plaisir à tous nos hôtes. »

Jose Silva, CEO du Groupe Jumeirah conclut : « L'arrivée concomitante de ces grands talents gastronomiques au sein du Burj al Arab, adresse mythique, témoigne de la volonté du groupe de diversifier son offre culinaire et d'innover dans les expériences clients, qui sont au centre des préoccupations de toute l'industrie de luxe. Avec plus de 60 restaurants à Dubaï, Jumeirah contribue très largement au succès de cette scène gastronomique unique au monde de par sa très grande diversité d'offres et de concepts. Assurément, les visiteurs épicuriens de l'Expo2020 seront combles. Et nous réservons d'ores et déjà de nouvelles annonces dans les mois à venir... ».

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/878859/Jumeirah_Group.jpg)

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8537451-celebrity-chefs-join-burj-al-arab-jumeirah/

