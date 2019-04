Suspension de la négociation par l'OCRCVM - BAMM

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : GLANCE TECHNOLOGIES INC WTS Symbole CSE : GET.WT Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 07 h 52 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : BODY AND MIND INC Symbole CSE : BAMM Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 07 h 46 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre...