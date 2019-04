Agence Science-Presse remporte le Prix conjoint FJC-Facebook Journalism Project pour la promotion de la culture de l'information





TORONTO, le 29 avril 2019 /CNW/ - Agence Science-Presse, une organisation médiatique indépendante sans but lucratif établie à Montréal, vient de remporter le Prix conjoint FJC-Facebook Journalism Project pour la promotion de la culture de l'information, présenté par la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et le Facebook Journalism Project.

Ce projet de l'Agence Science-Presse s'est déroulé dans une école secondaire de Montréal pendant huit semaines. Tout au long de cette période, une journaliste en résidence a aidé les élèves à vérifier les nouvelles trouvées sur les médias sociaux. Plus précisément, ils ont exploré la désinformation dans le domaine de la science sous un angle critique. Quand ils réussissaient à démystifier une rumeur de leur choix, celle-ci faisait l'objet d'un document écrit, audio ou vidéo publié sur le site Internet de l'Agence dans la section « Détecteur de rumeur » sous « Les Assistants du Détecteur de rumeurs ».

« Le prix FJC-Facebook est conçu pour encourager les producteurs et les consommateurs de nouvelles et d'information à prendre leurs responsabilités au sérieux en matière de qualité et d'exactitude, » affirme Susan Harada, présidente du jury et directrice associée de l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton. « Non seulement l'initiative de l'Agence Science-Presse a-t-elle coché toutes les cases de manière innovante, mais elle s'est également concentrée sur la science -- un domaine où nous avons vu l'impact de la désinformation lorsqu'il s'agit de questions liées à la santé, à l'alimentation et aux changements climatiques. »

Ce prix, d'une valeur de 10 000 $, récompense les efforts journalistiques qui encouragent les Canadiens à mieux comprendre et mieux évaluer la qualité des nouvelles qu'ils consomment, et à promouvoir la culture journalistique en général. Il reconnaît également les pratiques exemplaires qui sous-tendent la présentation de l'information factuelle comme une contribution clé à la démocratie canadienne.

Le lauréat recevra son prix lors de la remise des prix annuels des FJC le 13 juin à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto. Des billets, des tables et des possibilités de commandite sont disponibles.

Jury

Présidente - Susan Harada, directrice adjointe de l'École de journalisme et de communication, chargée du Programme de journalisme et professeure agrégée, Université Carleton

Gino Apponi, ancien chef de cabinet, CBC News

Sophie Cousineau, vice-présidente, Risques émergents, Caisse de dépôt et placement du Québec

Stephen Kimber, professeur de journalisme, University of King's College

John Paton, président et cofondateur, IVA Ventures

Catherine Wallace, rédactrice en chef adjointe, Nouvelles, Toronto Star

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

À propos du Facebook Journalism Project

Le Facebook Journalism Project a pour but de tisser des liens plus solides entre Facebook et l'industrie de l'information en collaboration avec les organismes de nouvelles pour créer des produits, apprendre des journalistes sur la façon dont Facebook peut devenir un meilleur partenaire, et travailler avec les éditeurs et les éducateurs afin que Facebook puisse donner à ses lecteurs les connaissances dont ils ont besoin pour devenir des citoyens bien informés en cette ère numérique. En créant des produits d'information collaboratifs de même que des outils et de la formation pour les journalistes, Facebook se donne comme mission d'amener le journalisme dans l'ère numérique.

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :