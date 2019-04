Cannara Biotech présente ses résultats du deuxième trimestre de 2019





VANCOUVER, le 29 avril 2019 /CNW/ - Cannara Biotech (« Cannara » ou « la Société ») (CSE: LOVE) (FRA: 8CB), une entreprise de cannabis émergente intégrée verticalement axée sur la culture et la vente de cannabis séchés et de produits infusés au cannabis sur les marchés canadiens et internationaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 28 février 2019.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Montant de 37 375 268 $ amassé par placement privé en échange de 207 640 375 actions ordinaires de la Société;

Début des négociations le 14 janvier 2019 à la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE »), sous le symbole « LOVE »;

Investissement de plus de 10 500 000 $ jusqu'à maintenant dans les coûts de construction du projet d'agrandissement de la phase 1 de ses installations;

Expansion du projet d'agrandissement de la phase 1 des installations de Cannara, qui passeront de 130 000 à 170 000 pieds carrés;

Entrée dans le marché du chanvre-CBD aux États-Unis, via une filiale qui offrira une plateforme de commerce électronique en ligne appelée shopCBD.com;

Signature d'une lettre d'intention avec une microbrasserie québécoise de premier ordre afin de développer des boissons infusées aux cannabinoïdes.

« Au cours du trimestre, chacun des volets principaux de notre plan d'affaires a été mis en lumière; nous cherchons activement à jouer un rôle de premier plan dans le marché en pleine croissance du chanvre-CBD en misant sur notre plateforme de commerce électronique, shopCBD.com. L'entente conclue avec une microbrasserie témoigne de notre intention d'établir des partenariats avec d'autres experts dans le secteur, en prévision d'une légalisation plus importante encore du cannabis. La construction de nos installations à la fine pointe progresse sans retard, même si nous avons ajouté 40 000 pieds carrés supplémentaires afin d'avoir plus de souplesse pour la culture et les activités postérieures à la récolte », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara.

« Sur le plan financier, Cannara a une base solide, tous les coûts associés à la phase 1 de la construction étant entièrement financés, tandis que la majorité des coûts d'exploitation stables sont neutralisés par les revenus de location, a ajouté Lennie Ryer, chef de la direction financière de Cannara. Nos installations sont construites pour le long terme. Les quelques prochains mois seront passionnants, alors que nous terminerons les travaux et que nous progresserons vers notre objectif de tirer un revenu de la production et du traitement dans nos installations à la fine pointe. »

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

PÉRIODE DE TROIS MOIS CLOSE LE 28 FÉVRIER 2019

Au cours de la période de trois mois close le 28 février 2019, la Société a réalisé la totalité de ses revenus de location de 518 438 $ provenant de deux locataires qui occupent actuellement une partie de l'aire inoccupée des installations de Farnham, pendant que la Société construit et termine la phase 1 du projet. Les baux actuels se terminent le 31 mai 2019 et le 30 septembre 2022 et pourraient être renouvelés au gré de la Société. La Société gère la durée des baux de manière à ce qu'elle corresponde à ses plans de développement pour le reste de la construction des phases 2 et 3 des installations de Farnham. La Société a engagé 81 836 $ en frais d'exploitation locatifs afin de réaliser les revenus de location.

Les charges d'exploitation comprennent une somme de 711 131 $ en honoraires professionnels qui comprennent les montants versés aux divers consultants et avocats pour le développement et l'enregistrement de certains brevets, l'établissement de relations municipales, les frais liés à l'élaboration des pratiques exemplaires de la Société, les coûts initiaux de développement engagés pour la plateforme de commerce électronique ShopCBD.com et pour les frais pour les activités de fonctionnement général de la Société. De plus, les charges d'exploitation comprenaient une somme de 539 060 $ en salaires et avantages sociaux, de 293 067 $ en charges d'administration, de 421 613 $ en rémunération fondée sur des actions et de 192 224 $ en coûts de marketing.

Au cours de la période de trois mois close le 28 février 2019, la Société a comptabilisé une perte d'exploitation de 1 957 499 $. De plus, la Société a constaté une perte non récurrente de 1 875 243 $ relativement aux charges de l'opération de prise de contrôle inversée (dont une tranche de 1 701 282 $ était hors trésorerie) et des charges financières nettes de 179 184 $. En conséquence, la Société a inscrit une perte nette de 4 011 926 $ ou une perte de 0,01 $ par action.

PÉRIODE DE SIX MOIS CLOSE LE 28 FÉVRIER 2019

Au cours de la période de six mois close le 28 février 2019, la Société a réalisé la totalité de ses revenus de location de 1 036 881 $ provenant de ses deux locataires. Elle a engagé 134 375 $ en frais d'exploitation locatifs afin de réaliser les revenus de location.

Les charges d'exploitation comprenaient un montant de 1 502 035 $ pour les honoraires professionnels des activités susmentionnés, 1 280 827 $ en salaires et avantages sociaux, 675 692 $ en dépenses d'administration, 560 686 $ en rémunération fondée sur des actions et 467 699 $ en frais de marketing afin d'établir la présence de la marque de la Société.

Au cours de la période de six mois close le 28 février 2019, la Société a inscrit une perte d'exploitation de 3 949 499 $. De plus, la Société a constaté une perte non récurrente de 1 875 243 $ relativement aux charges de l'opération de prise de contrôle inversée (dont une tranche de 1 701 282 $ était hors trésorerie) et des charges financières nettes de 492 410 $. En conséquence, la Société a inscrit une perte nette de 6 317 152 $ ou une perte par action de 0,01 $.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

La Société a constaté un fonds de roulement net de 33 719 827 $ (12 320 832 $ au 31 août 2018). Elle prévoit que sa trésorerie au 28 février 2019 lui permettra de financer ses projets de construction et ses charges d'exploitation pour au moins les douze prochains mois.

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Pour les périodes de trois et de six mois closes le 28 février 2019, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 2 102 171 $ et 4 027 967 $ respectivement. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation étaient principalement attribuables aux charges liées au salaire du personnel, aux honoraires professionnels, aux frais de marketing et aux frais d'administration, de déplacement et de promotion.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Pour les périodes de trois et de six mois closes le 28 février 2019, les flux de trésorerie liés aux activités de financement se sont élevés à 36 756 317 $ et à 36 419 931 $ respectivement. Au cours des trois mois clos le 28 février 2019, la Société a amassé 37 375 268 $ au moyen de l'émission de 207 640 375 actions ordinaires de la Société et engagé 2 019 670 $ en frais d'émission d'actions. De plus, 868 000 bons de souscription ont été exercés, se traduisant par une injection supplémentaire à la trésorerie de la Société de 86 800 $. Par ailleurs, la filiale de la Société, Global ShopCBD.com Inc., a émis 55 100 000 actions ordinaires pour une contrepartie totale de 1 102 000 $ et engagé 23 937 $ en frais d'émission connexes.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Pour les périodes de trois et de six mois closes le 28 février 2019, les sorties de fonds liées aux activités d'investissement de la Société se sont élevées à 4 871 791 $ et à 9 361 149 $. Les activités d'investissement de ces périodes sont principalement liées aux coûts de construction engagés aux installations de Farnham, à l'achat d'équipement de production, d'ordinateurs et de meubles ainsi qu'aux dépôts sur immobilisations.

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR

Le 11 mars 2019, Global shopCBD.com Inc. a conclu une autre série d'ententes de souscription et émis un total de 37 285 660 actions ordinaires pour un produit brut de 5 592 849 $.

ACTIONS EN CIRCULATION

À la date du présent rapport, la Société avait 694 770 705 actions ordinaires en circulation. Il y avait 14 948 710 bons de souscription et 29 275 424 options émises.

Cannara Biotech

Cannara Biotech (CSE : LOVE) procède à la construction de l'une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech produira du cannabis cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 07:30 et diffusé par :