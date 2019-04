Lancement du 19e concours - Prix Femmes d'affaires du Québec





LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le 19e appel de candidatures du concours Prix Femmes d'affaires du Québec (PFAQ) est lancé. Cette initiative du Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) a pour principaux partenaires, notamment EY, le Gouvernement du Québec et Nelly De Vuyst.

Créé en 2001, le concours Prix Femmes d'affaires du Québec se positionne comme l'unique concours qui reconnaît et célèbre annuellement des entrepreneures, dirigeantes, cadres ou professionnelles qui se distinguent par leur parcours exceptionnel dans la durée. Ces femmes d'affaires issues de toutes les régions de la province -- membres et non-membres du RFAQ -- innovent, influencent, incarnent le leadership féminin, s'engagent dans leur milieu et s'illustrent à l'échelle locale comme internationale.

Mentionnons qu'en 18 ans d'existence et dans ses neuf catégories, 456 finalistes ont été honorées et 162 lauréates ont été primées lors du prestigieux gala annuel de remise des prix :

Entrepreneure, petite entreprise

Entrepreneure, moyenne entreprise

Entrepreneure, grande entreprise

Entrepreneure active à l'international

Nouvelle entrepreneure

Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif

Bénévole fortement engagée

Les femmes d'affaires du Québec, tous secteurs d'activité confondus, ont jusqu'au 13 juin 2019 pour soumettre leur candidature au comité organisateur des Prix Femmes d'affaires du Québec en remplissant le formulaire d'inscription électronique directement sur le site des Prix.

Le jury de sélection indépendant est sous la présidence de madame Danièle Bergeron, administratrice de sociétés. Les noms des finalistes seront annoncés en primeur dans le journal Les Affaires au début de septembre. Au gala du mardi 5 novembre 2019 tenu au Palais des congrès de Montréal, les 27 finalistes seront fièrement présentées à plus de 1000 femmes et hommes d'affaires et le nom d'une lauréate par catégorie sera enfin dévoilé.

Encouragez une femme au parcours d'excellence à se présenter?!

L'information nécessaire à la préparation d'un dossier de candidature et le choix des catégories sont disponibles sur www.prix.rfaq.com.

Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec contribue depuis 38 ans au leadership féminin, au développement économique et à l'épanouissement professionnel de ses membres. Il est le partenaire privilégié du succès des femmes en facilitant leur accès aux marchés et en créant des relations d'affaires et humaines durables. Le RFAQ est un organisme à but non lucratif depuis 2017.

SOURCE Réseau des Femmes d'affaires du Québec Inc.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 07:25 et diffusé par :