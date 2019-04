Le consortium d'Aecon annonce le bouclage financier du projet de prolongement de l'autoroute 401 dans la région du Grand Toronto





TORONTO, le 29 avril 2019 /CNW/ - Le Groupe Aecon Inc. (TSX : ARE) a annoncé aujourd'hui que le consortium West Corridor Constructors venait de conclure le bouclage financier pour le projet de prolongement de l'autoroute 401 dans la région du Grand Toronto (RGT). Le coût total de ce projet est évalué à 639,8 millions de dollars.

Le consortium West Corridor Constructors, qui a été sélectionné par Infrastructure Ontario (IO) et le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) pour la conception, la réalisation et le financement du projet, est composé d'Aecon (à 50 %), de Parsons (à 30 %) et d'Amico (à 20 %).

La portion de la valeur du contrat dont a hérité Aecon sera ajoutée au carnet de commandes de son segment Construction pour le deuxième trimestre de 2019. Le début de la construction est prévu pour le quatrième trimestre de 2019, avec une fin des travaux substantiels anticipée pour le quatrième trimestre de 2022.

Le projet de prolongement de l'autoroute 401 est constitué d'une reconstruction et d'un élargissement d'un tronçon d'environ 18 kilomètres dans le secteur ouest de la RGT, de la rivière Credit à Mississauga jusqu'à la route régionale 25 à Milton, et intégrera deux segments de 10 voies, deux systèmes de collecteurs principaux à 12 voies avec voies médianes réservées aux véhicules multioccupants (VMO). La portée du projet inclut également la reconstruction et le remplacement de ponts, le remplacement de ponceaux structurels, des travaux de drainage et d'aménagement de services publics ainsi que de restauration écologique.

« En tant que chef de file dans les domaines de la construction de génie civil et des solutions alternatives de financement, Aecon a joué un rôle de premier plan dans le développement des infrastructures de transport de la province, a souligné Jean-Louis Servranckx, président et chef de la direction du Groupe Aecon Inc. De concert avec nos partenaires, Parsons et Amico, nous sommes heureux de pouvoir travailler avec Infrastructure Ontario et le ministère des Transports de l'Ontario à la réalisation de ce projet d'importance, qui permettra ultimement de réduire la congestion routière et d'améliorer la qualité de vie des navetteurs utilisant le corridor de la RGT ».

Aecon

Le Groupe Aecon Inc. (TSX : ARE) est un leader canadien et partenaire de choix pour les projets de construction et d'aménagement d'infrastructure. Aecon offre des services intégrés clé en main à des clients des secteurs privé et public dans les secteurs des infrastructures et industriels ainsi que des services de gestion de projet, de financement et d'aménagement par l'intermédiaire de sa filiale Aecon Concessions. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.aecon.com et vous abonner au compte @AeconGroup sur Twitter, LinkedIn et Instagram.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

L'information présentée dans le présent communiqué comporte certains énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les données actuellement disponibles sur la concurrence, la situation financière, la conjoncture économique et les plans d'exploitation, mais sont assujettis à certains risques et à certaines incertitudes. Les énoncés prospectifs peuvent porter, notamment, sur les activités, l'entreprise, la situation financière, les résultats financiers prévus, la performance, les perspectives, les objectifs continus et les stratégies d'Aecon. Dans certains cas, on reconnaît les énoncés prospectifs à l'emploi de termes tels que « planifier », « croire », « s'attendre à », « prévoir », « estimer », « projeter », « avoir l'intention », ou de la forme négative de ces termes ou d'expressions similaires, ou à l'emploi du futur ou du conditionnel. En plus des événements sur lesquels Aecon n'a aucune influence, certains facteurs pourraient faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels ou futurs d'Aecon diffèrent de ceux qui sont avancés ou sous-entendus dans les présentes, ce qui comprend, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : l'échéancier des projets, les coûts et les charges non prévus, la conjoncture générale du marché et de l'industrie, ainsi que les risques opérationnels et les risques ayant trait à la réputation, notamment le risque lié aux projets d'envergure et les facteurs contractuels. Les lecteurs sont priés de consulter les facteurs de risques propres aux entreprises et aux activités d'Aecon qui sont mentionnés dans les documents déposés par la Société en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs ne sont valides qu'à la date à laquelle ils sont formulés et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, Aecon n'assume aucune obligation pour ce qui est de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour tout autre motif.

SOURCE Aecon Group Inc.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 07:02 et diffusé par :