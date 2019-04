/R E P R I S E -- Le gouvernement du Canada appuie le développement économique dans la Première Nation des T'Sou-ke, en Colombie-Britannique/





NATION DES T'SOU'KE, BC, le 27 avril 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations afin de soutenir des projets communautaires qui créent des possibilités de développement économique et favorisent la croissance dans les collectivités autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé un financement de 988 637 $ qui a permis de construire un poste d'essence, un dépanneur et un restaurant Tim Hortons dans la réserve indienne no 1 des T'Sou?ke. Le projet est maintenant terminé et apporte des emplois et de nouvelles occasions d'affaires pour la collectivité et ses membres.

Ce projet est une initiative de la Nation des T'Sou'ke pour stimuler le développement économique dans la réserve. Les fonds du Ministère ont été utilisés pour déblayer le terrain, aménager un réseau de distribution d'eau et un réseau d'égouts pluviaux, effectuer des travaux routiers et électriques et réaliser les inspections connexes.

Le financement a été versé en 2017-2018 dans le cadre du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) de Services aux Autochtones Canada. Le financement du PPCPE aide les collectivités inuites et des Premières Nations à élaborer des plans d'affaires, à élargir des entreprises dirigées par des Autochtones et à démarrer de nouvelles entreprises dirigées par des Autochtones.

En 2018-2019, le gouvernement du Canada a accordé près de 1,6 million de dollars du PPCPE à 14 Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le budget de 2019 propose un financement additionnel de 78,9 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019-2020 et un montant de 15,8 millions de dollars par année par la suite, afin de soutenir les entreprises communautaires inuites et des Premières Nations et la construction d'infrastructures économiques communautaires.

Citations

« Le gouvernement du Canada entend bien appuyer la réussite économique des collectivités des Premières Nations. Les projets communautaires comme celui de la Première Nation des T'Sou-ke créent des emplois et contribuent à bâtir des collectivités plus saines et durables.

L'honorable Seamus O'Regan, c.p., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Le soutien du fonds PPCPE a été d'une aide inestimable pour la Nation des T'Sou'ke, car il a permis la mise en place d'une infrastructure clé et nous a permis de nous concentrer sur les aspects de développement commercial du projet. C'est la pierre angulaire qui soutiendra en définitive le développement d'environ 6 ha d'entreprises commerciales qui fourniront à la Nation des T'Sou'ke des revenus qui seront orientés vers les besoins de notre pays. »

Chef Gordon Planes

Nation des T'Sou'ke

Faits en bref

La Nation des T'Sou'ke est située à Sooke , en Colombie-Britannique, et compte environ 260 membres, dont 135 vivent dans la réserve.

, en Colombie-Britannique, et compte environ 260 membres, dont 135 vivent dans la réserve. La Nation des T'Sou'ke prévoit que son projet créera 46 emplois à temps plein et 32 à temps partiel, ainsi que six entreprises dérivées.

Les 14 communautés qui reçoivent des fonds du PPCPE en 2018-2019 sont les suivantes :

Nom de la bande Titre du projet Financement approuvé Première Nation de Lake Babine Financement complémentaire en capital - poste d'essence 250 000 $ Bande indienne Esk'etemc Planification et conception de site - industrie légère - réserve indienne no 2 180 000 $ Nation des Nuxalk Multiplexe Nuxalk - collège et centre des métiers 160 000 $ Bande indienne d'Esquimalt Terrains commerciaux - plan d'ensemble et stratégie de viabilisation 156 000 $ Gouvernement de la Première Nation de Xeni Gwet'in Plans d'affaires de destination 140 000 $ Première Nation de Lake Takla Takla Narrows Lodge 110 000 $ Bande indienne de Nicomen Stratégie de réaménagement - parc de caravanes de Thompson 108 000 $ Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis Projet de revitalisation pour les rives de Gwa'yas'dums 104 000 $ Première Nation Shxw'ow'hamel Planification des terrains commerciaux - autoroute 1 94 953 $ Bande indienne de Sliammon Hôtel Lund de la Nation des Tla'amin - optimisation commerciale 93 938 $ Première Nation de Fort Nelson Appui pour les opérations forestières de la Première Nation de Fort Nelson 67 000 $ Bande indienne de Skwah Possibilités de développement économique - appui à la désignation de terres 45 879 $ Bande indienne des Gwa'Sala-Nakwaxda'Xw Développement de gammes de produits de la mer - stratégie d'image de marque pour commercialisation internationale 45 429 $ Tk'emlúps te Secwépemc Plan directeur - sept milles 30 548 $ Total

1 585 747 $

