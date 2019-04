Toronto Pearson lance un nouveau site Web complètement remanié et accessible





Le meilleur des aéroports de grande taille en Amérique du Nord s'améliore.

TORONTO, le 29 avril 2019 /CNW/ - Toronto Pearson est heureux de lancer son site Web complètement remanié, torontopearson.com. Pearson a récemment été nommé le meilleur des aéroports de grande taille en Amérique du Nord dans le cadre du programme de qualité des services aéroportuaires (Airport Service Quality - ASQ) du Conseil international des aéroports et les passagers comptent sur cet aéroport en tant que passerelle internationale qui leur offre une expérience harmonieuse, sécuritaire et confortable dans les aérogares. Ils bénéficieront désormais de la même expérience numérique lors leurs déplacements quand ils utilisent le site torontopearson.com.

Le nouveau site Web améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur en misant sur une conception adaptative axée sur les appareils mobiles. Au moyen de photographies audacieuses, le nouveau site Web permettra aux passagers d'obtenir une expérience véritablement personnalisée. Le site Web complètement restructuré comprend les éléments suivants :

une nouvelle fonctionnalité de recherche qui permet à l'utilisateur, peu importe la section du site Web qu'il consulte, de faire une recherche dans tout le site, de sorte qu'il trouvera plus facilement et plus rapidement les renseignements qu'il cherche;

un guide des départs qui offre une expérience personnalisée à chaque passager; les voyageurs peuvent saisir leur numéro de vol et le site Web fera apparaître des renseignements sur les services offerts, l'emplacement du contrôle de sécurité, de la nourriture et des boissons et les options de vente au détail qui leur sont offertes avant et après leur passage au contrôle de sécurité;

un guide des arrivées offre aux passagers des directives liées aux douanes canadiennes, à la récupération des bagages et aux options qui leur permettront de se rendre à destination à partir de l'aéroport;

un guide des correspondances remanié fournit des directives étape par étape tout au long du parcours de correspondance des passagers, leur offrant des renseignements sur la livraison des bagages, le contrôle de sécurité et le processus douanier, de sorte qu'ils pourront avoir une idée précise de ce à quoi ils doivent s'attendre;

le Carrefour communautaire met l'accent sur la façon dont Toronto Pearson interagit avec la communauté, nos initiatives environnementales, le Propeller Project et nos événements communautaires.

« Conçu à l'aide des commentaires de nos passagers, des partenaires du milieu des transporteurs aériens, de nos partenaires d'affaires et des membres de la communauté, le tout nouveau site torontopearson.com offre des renseignements personnalisés et à jour sur les déplacements à partir de Toronto Pearson, de même que du contenu utile pour nos voisins et intervenants », a déclaré Martin Boyer, vice-président et dirigeant principal de l'information, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA).

Hillary Marshall, vice-présidente, Relations avec les intervenants et communications, GTAA, a souligné : « Cette expérience numérique actualisée est une étape clé dans notre parcours en vue de devenir le meilleur aéroport au monde et elle démontre à quel point vous pouvez compter sur Pearson pour communiquer d'une manière pertinente, accessible et disponible partout. »

Le nouveau site Web, qui respecte les Directives pour l'accessibilité aux contenus Web, version 2.0, niveau AA, est offert en anglais et en français.

Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. La vision de la GTAA est de faire de Toronto Pearson le meilleur aéroport au monde. En vue de cet objectif, la GTAA vise à assurer la protection et la sécurité des passagers et des employés de l'aéroport, à optimiser l'expérience des passagers et à soutenir la réussite de ses partenaires aériens. Grâce à un trafic de plus de 49,5 millions de passagers en 2018, Toronto Pearson est le plus grand aéroport au Canada et le deuxième aéroport international en importance en Amérique du Nord au chapitre de l'achalandage.

Pour la deuxième année consécutive, Toronto Pearson a été nommé par les passagers le meilleur des aéroports de grande taille en Amérique du Nord, desservant plus de 40 millions de passagers chaque année, et comme le reconnaît le Conseil international des aéroports dans le cadre du programme de qualité des services aéroportuaires (Airport Service Quality - ASQ), soit la seule analyse comparative qui évalue la satisfaction des passagers à l'échelle mondiale au moment où ils se trouvent à l'aéroport le jour de leur voyage.

