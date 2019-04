Astellas Pharma Canada a été nommée à la liste Great Place to Work® pour la quatrième année consécutive





Astellas s'est classée 22e sur la liste 2019 des Meilleurs lieux de travailtm au Canada, en plus d'avoir été inscrite sur les listes 2019 des Meilleurs lieux de travailtm au Canada pour l'engagement communautaire, l'inclusion et les femmes

MARKHAM, ON, le 29 avril 2019 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc. (Astellas), la filiale canadienne d'Astellas Pharma, Inc. de Tokyo, a une fois de plus été reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm au Canada par l'Institut Great Place to Work®. L'Institut rend hommage aux employeurs partout au pays qui créent et favorisent des milieux de travail exemplaires. Astellas figure parmi les meilleures organisations canadiennes dans la catégorie 1?000+ employés en tant que l'un des Meilleurs lieux de travailtm pour les femmes pour la quatrième année consécutive, et dans deux nouvelles catégories cette année comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm pour l'engagement communautaire et pour l'inclusion. Astellas se classe également comme 2e parmi les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie.

« Astellas Pharma Canada est extrêmement fière d'être reconnue par Great Place to Work® comme l'un des Meilleurs lieux de travailtm au Canada pour 2019 », a déclaré Steve Sabus, directeur général, Astellas Pharma Canada. « Nous sommes particulièrement honorés par cette reconnaissance, car elle est fondée sur les commentaires de nos employés et témoigne de la fierté qu'ils éprouvent à l'égard de notre société. Nous nous efforçons de créer un environnement où les gens se sentent inspirés, engagés et unis par un but commun : offrir une valeur et un service exceptionnel à nos clients et aux patients que nous servons. »

La liste de cette année, qui a fait l'objet d'un reportage national spécial dans le Globe and Mail, a reçu plus de 400 inscriptions et plus de 80?000 employés ont participé au sondage 2019 sur les Meilleurs lieux de travailtm au Canada, qui a touché plus de 300?000 employés canadiens.

La liste 2019 des Meilleurs lieux de travailtm au Canada est compilée par l'Institut Great Place to Work®. Ce concours repose sur deux critères : les deux tiers de la note totale proviennent des résultats confidentiels du sondage auprès des employés et le tiers restant provient d'un examen approfondi de la culture de l'organisation. Cela donne une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait général de la culture du milieu de travail. Ensemble, ils génèrent des données importantes sur cinq dimensions de l'établissement de la confiance : la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« Être nommé l'un des Meilleurs lieux de travailtm au Canada par Great Place to Work® pour la quatrième année consécutive est une réalisation incroyable, et cette reconnaissance nous réjouit », a déclaré Adele Zita, directrice des ressources humaines chez Astellas Pharma Canada. « Nous sommes très conscients des efforts que nous devons déployer pour offrir à nos employés un environnement qui reconnaît leurs objectifs, leur diversité, leur engagement et leur besoin de croissance personnelle et professionnelle - notre culture dynamique en est le reflet. Qu'il s'agisse d'offrir un programme complet d'avantages sociaux et de reconnaissance ou d'offrir des possibilités uniques de bénévolat rémunéré, nous nous engageons à créer un milieu de travail où nos employés sont valorisés et habilités à faire une différence. »

En tant que multinationale pharmaceutique de premier plan, Astellas est fière de créer une culture d'excellence et de performance optimale qui valorise la contribution individuelle et collective de tous les employés par la reconnaissance, la flexibilité et l'équilibre travail/vie personnelle. Les personnes sont encouragées à profiter de nombreux programmes qui leur offrent des occasions de s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. On notera en outre les possibilités d'horaire flexible, de formation et de perfectionnement professionnel, de cotisation égale au régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour les employés à temps plein, d'un programme de mieux-être, d'événements d'entreprise et de célébrations de jalons importants. Astellas a également un programme progressif de responsabilité sociale et de bénévolat d'entreprise qui offre aux employés cinq jours de congé payés par année afin qu'ils puissent participer à des causes communautaires.

Astellas a également mis en place de nombreux moyens novateurs pour s'assurer que son milieu de travail offre à tous les parents la flexibilité, l'équilibre travail/vie personnelle, le soutien à la maternité/aux parents et des possibilités de perfectionnement professionnel qui sont particulièrement importantes pour les familles qui travaillent.

