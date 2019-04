Le chic fabricant de chaussures Poppy Barley nommé Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant 2019 par le Conseil canadien du commerce de détail





Le duo de soeurs établi à Edmonton est devenu le premier détaillant en Amérique du Nord à vendre en ligne des bottes mode faites sur mesure.

TORONTO, le 29 avril 2019 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux de désigner Poppy Barley comme lauréat du prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant 2019 dans le cadre des Prix d'excellence dans le commerce de détail.

Le prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant du CCCD souligne la contribution exceptionnelle d'un détaillant indépendant. Le lauréat doit être considéré comme un visionnaire et un innovateur et faire partie intégrante de la communauté que dessert son entreprise.

Poppy Barley, un détaillant indépendant fondé par les soeurs Kendall et Justine Barber, est la première entreprise nord-américaine à intégrer le savoir-faire de l'industrie de la chaussure traditionnelle à un monde socialement responsable. Elles font partie d'une communauté grandissante de détaillants au Canada qui démontrent que bien traiter les gens, respecter la planète et développer des produits remarquables offerts à prix abordables s'avèrent la nouvelle recette essentielle à la réussite d'une entreprise.

« Poppy Barley a été en mesure de créer un équilibre parfait entre offrir aux consommateurs des chaussures confortables, mode et de très grande qualité de fabrication à prix abordables tout en étant déterminé à 100 pour cent à favoriser l'approvisionnement éthique », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente et directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. « Quelques mois après avoir démarré leur commerce en ligne en 2012, elles ont ouvert des boutiques éphémères partout au Canada. En 2017, elles ont ouvert leur magasin phare à Edmonton et au mois d'avril 2019, elles ont ouvert un autre magasin à Calgary. »

« Notre vision était de concevoir des chaussures pour des hommes et femmes stylés qui n'ont pas le temps d'avoir mal aux pieds », a déclaré Justine Barber, cofondatrice de Poppy Barley. « Nous voulions que nos clients se sentent bien dans nos souliers et fiers des gens qui les ont fabriqués. »

« Malgré tous les efforts que nous avons déployés pour miser sur le commerce en ligne, nos clients nous ont constamment et régulièrement démontré qu'ils voulaient magasiner en personne, même s'ils allaient acheter en ligne », a dit Kendall, cofondatrice de Poppy Barley.

Les anciens lauréats du prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant incluent notamment Birch Hill Studio, Diamond Gallery, Rocky Mountain Soap Company, Reckless Bike Stores, Amos Pewter, That Pro Look, Cuckoo's Nest et Korry's Clothiers for Gentlemen.

Le prix Ambassadeur de l'année dans le commerce de détail indépendant sera remis à Poppy Barley au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail du CCCD le 28 mai 2019 au Centre des congrès de Toronto, de 17h30 à 20h30 HE. Pour acheter des billets, visitez le retailawards.ca/fr/content/inscription-gala.

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera la première journée de la conférence STORE 2019, le plus grand événement de commerce de détail au Canada, qui accueillera plus de 70 conférenciers et plus de 2 000 leaders du commerce de détail de partout en Amérique du Nord. Les médias sont aussi conviés à la conférence STORE 2019, les 28 et 29 mai 2019. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, visitez le storeconference.ca/tickets.

À propos de Poppy Barley

Poppy Barley est un détaillant indépendant établi à Edmonton, en Alberta, fondé par les soeurs Kendall et Justine Barber. Elle est la première entreprise à intégrer le savoir-faire de l'industrie de la chaussure traditionnelle à un monde socialement responsable. Elles inspectent des usines, dont bon nombre sont des entreprises familiales locales établies à Leone, au Mexique, pour s'assurer des conditions de travail positives, y compris salaires et avantages sociaux équitables, droits des travailleurs, santé et sécurité.

Les fondatrices Kendall et Justine ont aussi obtenu la reconnaissance de leur communauté locale pour une multitude de réalisations et d'initiatives, notamment dans les Top 40 de moins de 40 ans de la revue Avenue en 2014, « Ones to Watch » de Western Living, finalistes du 2014 Designers of the Year Awards et Global Edmonton's Women of Vision, en plus de recevoir le prix Alumni Innovation Award de l'Université d'Alberta.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur privé au Canada; plus de 2,1 millions de Canadiens travaillent dans notre industrie. En 2018, le secteur a généré des salaires évalués à plus de 76 milliards de dollars et les ventes du secteur ont atteint 375 milliards de dollars, sans compter les ventes de véhicules et de carburant. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada. Le CCCD est un organisme sans but lucratif financé par l'industrie et représente des entreprises de petite, moyenne et grande taille dans l'ensemble des communautés d'un bout à l'autre du pays. Reconnu comme étant La voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le CCCD représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment des grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne. CommerceDetail.org

