Pitchboy propose le premier simulateur de vente et de relation client en réalité virtuelle doté d'une intelligence artificielle. Fort de ses premiers succès, la start-up annonce une levée de fonds d'un montant de 600 000 ?





Pitchboy, entreprise dédiée à la formation en réalité virtuelle basée à Paris et New York, a créé le premier simulateur de vente et de relation client en réalité virtuelle doté d'une intelligence artificielle. Il permet ainsi aux forces de vente, commerciaux et services clients de vivre la formation de manière beaucoup plus conviviale à travers une conversation réelle et de façon immersive et interactive.

La solution Pitchboy a l'ambition de révolutionner la formation des équipes de vente et des services clientèles grâce à la mise en oeuvre des technologies les plus avancées. Les apprenants sont plongés dans un univers identique au réel et dialoguent avec un client ou prospect dans le cadre d'un scénario d'apprentissage interactif affiché en réalité virtuelle.

A l'issue de la formation Pitchboy, les apprenants profitent d'un retour d'expérience individuel qui leur permet de s'évaluer et de progresser. Les managers disposent de tous les indicateurs souhaités pour mesurer la performance des apprenants.

Cette première levée de fonds a été effectuée grâce à l'investissement de plusieurs personnalités reconnues, entrepreneurs et investisseurs. Elle donne au Pitchboy les moyens d'accélérer son activité de R&D et son développement commercial pour proposer une offre de référence sur le marché de la formation professionnelle.

PREMIERS RETOURS CLIENTS

Pitchboy est utilisé par Orange (Belgique) et par Bouygues Telecom dans le cadre de la formation des collaborateurs en magasins,

Le loueur de véhicules Sixt a recours au Pitchboy pour ses tests lors d'entretiens d'embauche,

L'Université du Groupe Crédit Agricole utilise le Pitchboy pour former ses futurs agents d'accueil

De nombreuses autres entreprises dans le domaine de l'assurance, des services et de la tech montrent déjà leur enthousiasme.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA FORMATION

Le client virtuel relance régulièrement la conversation avec des questions qui peuvent être spontanées ou en réaction aux arguments fournis. Chaque session est adaptée aux besoins d'apprentissage de chacun car elle est 100% personnalisable.

La simulation proposée par Pitchboy démarre lorsque l'utilisateur met le casque de VR et entre dans la salle de réunion virtuelle. Lors d'une interaction de 10 à 20 minutes, il doit convaincre son interlocuteur des bénéfices de son produit ou service. Le commercial est ainsi confronté à différentes situations comme l'accueil client ou la résolution de conflit. L'impression de se retrouver face à un client, prospect ou potentiel acheteur, est parfaite.

Au cours de l'exercice, la solution analyse :

L'argumentaire, en se basant sur l'enchaînement des phrases, des mots clefs et des intentions

Le ton et le débit de la voix

Le langage corporel

Et donne en fin de session une note d'évaluation globale

Homeric de Sarthe, Dirigeant de Pitchboy

« Pitchboy est une solution qui complémente la panoplie des outils pédagogique au sein de l'entreprise. Chaque collaborateur est plongé en situation réel, joue des scénarios interactifs et acquiert ses connaissances dans les meilleures conditions. »

Romain Boudré, CTO Pitchboy

« La mise en oeuvre des technologies d'intelligence artificielle permet une interaction entière naturel entre l'apprenant et le prospect dans le cadre d'une formation interactive. Chaque élément de langage est traité/analysé par la technologie NLU (Natural Language Understanding) pour prendre en compte les différents scénarios et donner une évaluation très rigoureuse de l'acquisition des connaissances ». Et nous n'en sommes qu'aux prémisses... »

INVESTISSEURS DU PITCHBOY

Christophe CREMER ? Fondateur de MeilleurTaux.com

« En tant qu'entrepreneur et investisseur, j'ai immédiatement été impressionné par le potentiel de Pitchboy sur son marché. Les utilisateurs sont ravis de pouvoir se former et progresser dans des conditions très proches du réel. Je pense que Pitchboy a tous les moyens de devenir un leader mondial dans son domaine ».

Philippe JOFFARD - Ex-Président du Groupe Lafuma

« Pitchboy réunit la modernité des nouvelles technologies et les fondamentaux de la formation, pour servir les objectifs de l'entreprise et le développement personnel du collaborateur ».

Pierre Antoine DUSOULIER ? CEO iBanFirst

"Ayant toujours eu à gérer des équipes commerciales, j'ai toujours été confronté aux problématiques de formation de ces équipes. La puissance du produit Pitchboy m'a convaincu que l'avenir de la formation en entreprise passera par la réalité virtuelle."

Didier LE MENESTREL - Fondateur de la Financière de l'Echiquier

« La solution développée par Pitchboy adresse une problématique que l'on retrouve dans tous les pays, celui des SoftSkills et de l'expérience terrain. Le marché est planétaire et la solution se développe en faisant du sur mesure. Que demander de plus ? ».

Olivier THOMAS ? Colombe Investment

« Je suis très heureux d'accompagner le développement de Pitchboy, sur ce sujet d'avenir de la technologie appliquée à la formation. J'ai toute confiance dans cette équipe dynamique pour faire de Pitchboy la référence de la réalité virtuelle dans l'#EdTech ».

Edouard FILLIAS - CEO de l'agence JIN

« Bien gérer une conversation client est une compétence fondamentale de la vie professionnelle. Le Pitchboy est une chance pour tous de s'améliorer et de créer de la confiance. »

A propos de Pitchboy

Fondée en 2018, Pitchboy est une start-up française dédiée à la formation en réalité virtuelle. En tant que solution de formation à la réalité virtuelle à commande vocale dirigée par une intelligence artificielle, l'outil crée des expériences d'apprentissage immersives. Elle permet aux professionnels de l'apprentissage et du développement de former les forces de ventes et les services clients. Pitchboy se compose de 10 personnes réparties dans ses bureaux de Paris et de New York.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 06:05 et diffusé par :