Invitation aux médias - Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, au Sommet Construction 2019 de l'APCHQ

MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) convie les représentants des médias au Sommet Construction 2019, qui se tiendra aujourd'hui au DoubleTree par Hilton. Sous le thème « Une industrie tournée vers l'avenir », cette quatrième édition sera l'occasion de faire le point sur les enjeux d'actualité qui touchent l'industrie de la construction. L'événement sera l'occasion de mettre de l'avant certains défis sociétaux qui ont un impact majeur sur l'industrie, comme les changements climatiques, le fardeau administratif et la pénurie de la main-d'oeuvre. Le Sommet Construction est un événement rassembleur qui permet une discussion ouverte sur les enjeux de l'heure, et qui contribue à cibler les avenues à prendre pour les relever avec succès. La construction est sans contredit une industrie tournée vers l'avenir.

À surveiller

Le premier ministre du Canada , Justin Trudeau prendra la parole à 10 h 30 et présentera les priorités de son gouvernement en matière d'habitation.

, prendra la parole à 10 h 30 et présentera les priorités de son gouvernement en matière d'habitation. Jean Boulet , ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, fera une allocution à 9 h 50.

, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, fera une allocution à 9 h 50. Lors du dîner-conférence à 12 h 45, Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, présentera sa vision en ce qui concerne l'habitation au Québec.

Horaire de la journée

La lourdeur administrative et réglementaire dans l'industrie, à 8 h

Martine Hébert , Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

Sébastien Cloutier , Cloutier et fils

Éric Côté , Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ)

Alain Marcoux , Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) Les innovations en matière d'architecture et de construction, à 8 h 50

Bechara Helal , architecte et professeur adjoint à l'Université de Montréal

, architecte et professeur adjoint à l'Université de Montréal La pénurie de main-d'oeuvre : constats et solutions, à 9 h

Nicole Robichaud , Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

, Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) Comment l'industrie de la construction peut-elle faire face aux défis de demain? à 9 h 10

Michel Trépanier , Conseil provincial (International)

Étienne Bergeron , Constructions Bergeroy inc.

Diane Lemieux , Commission de la construction du Québec (CCQ)

Allocution du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet , à 9 h 50

Allocution du premier ministre du Canada , Justin Trudeau , à 10 h 30

L'impact des changements climatiques sur le secteur résidentiel à 10 h 50

Sénateur Paul J. Massicotte , Sénat du Canada

Nicolas Girouard , Les Projets de Nicolas

Marco Lasalle , Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Francis Fortin , Chamard stratégies environnementales

Chamard stratégies environnementales Dîner-conférence avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, à 12 h 45

Aide-mémoire Date : Lundi, 29 avril 2018 Heure : 7 h 15 Lieu : DoubleTree par Hilton

1255, rue Jeanne-Mance

Grand Salon Opéra, 4e étage

Montréal (Québec) H5B 1E5

Note aux représentants des médias

Une salle de presse sera mise à votre disposition. Veuillez svp confirmer votre présence à l'événement à emilie.hermitte@apchq.com ou au 514 353-9960, poste 369.

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur résidentiel.

