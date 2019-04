Shenzhen poursuit son élan en termes de coopération mondiale grâce à l'innovation et au design - la Shenzhen International Culture Week 2019 ouvre ses portes à Berne





BERNE, Suisse, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- Un protocole d'accord de coopération bilatérale dans le cadre des Nouvelles route de la soie a été signé entre le Président de la Confédération helvétique, Ueli Maurer, et la Chine lors du deuxième Forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale, qui vient de terminer. Pour marquer l'événement, la Shenzhen International Culture Week & Promotion 2019 de la plateforme « CityPlus » a été lancée dans le canton de Berne (Suisse), le 29 avril. La ville du sud de la Chine a impressionné le monde entier avec son intérêt pour l'innovation et le design et sa volonté de promouvoir l'ouverture, la coopération et le développement.

Lors de cet événement, le Shenzhen City of Design Promotion Office (SZCDPO) et la Shenzhen Foundation for International Exchange and Cooperation ont respectivement présenté la Ville créative et la plateforme « CityPlus », et une exposition distincte s'est tenue pour promouvoir le Shenzhen Design Award for Young Talents, qui récompense les nouvelles conceptions créatives exceptionnelles.

« Innovante et dynamique, Shenzhen a représenté une métropole enchanteresse de renommée mondiale », explique Christoph Ammann, gouverneur adjoint du canton de Berne, exprimant l'espoir que les deux parties renforcent leurs échanges dans les domaines de l'économie, de la culture, de la science, de la technologie, et d'autres encore. De grands noms des milieux des affaires, de la politique, de la culture et de l'enseignement ont manifesté un intérêt pour les créations présentées sur le site et ont souhaité renforcer la coopération avec Shenzhen sur d'autres fronts.

Première ville créative reconnue en Chine par l'UNESCO, Shenzhen propose des talents mondiaux de l'innovation et du design et une vaste plateforme pour les aider à se développer professionnellement.

Tommaso Masera (Italie) a commencé à travailler à Shenzhen en 2007 en tant que designer. Il a été impressionné par la Shenzhen Design Exhibition organisée lors de la Shenzhen Design Week 2018.

« Puisque l'Italie était mise à l'honneur l'année dernière, j'ai participé à l'événement en tant qu'exposant au pavillon italien, et j'ai pu découvrir les toutes dernières technologies et techniques de production. En outre, grâce à l'atmosphère propice à la création qui y règne, j'ai pu lancer deux marques de montre », explique M. Masera.

Accueillant environ 13 000 institutions créatives, Shenzhen s'accapare une plus grande part du marché chinois pour le design graphique, le dessin industriel, l'architecture d'intérieur et la création de mode. Pendant sept années consécutives, la ville s'est classée à la première place en Chine en termes de nombre d'entreprises ayant remporté le Red Dot Design Award et le iF Product Design Award. De grandes manifestations comme l'International Cultural Industries Fair (ICIF), le Shenzhen Design Week & Global Design Award et la HK-SZ Design Biennale sont devenues des « noms de marque » incontournables de Shenzhen.

« Shenzhen entend développer le secteur du design, qui repose sur une assise solide et bénéficie d'un environnement sain qui favorisent son développement rapide. À l'avenir, la ville devrait renforcer ses échanges et sa coopération avec les professionnels du design dans le monde afin que tout le monde y trouve son compte », a expliqué le Dr Han Wangxi, directeur du SZCDPO, lors de la promotion.

Shenzhen et Berne ont constaté un renforcement des échanges et de la coopération, non seulement au niveau du gouvernement, mais également dans le secteur des affaires. Pour renforcer des liens déjà étroits, les deux parties se sont réciproquement envoyé des délégations d'affaires lors de grands événements annuels, comme le Baselworld en Suisse et l'ICIF et le High-Tech Fair à Shenzhen.

Selon Li Xiaogan, directeur de la Shenzhen Association for International Culture Exchanges, l'événement en Suisse lui rappelle une fois de plus que ces deux villes ont tout pour être complémentaires, qu'il s'agisse du design et de la protection de l'environnement, ou de la protection de la propriété intellectuelle et de la gestion urbaine. Un avenir serein est donc assuré pour la coopération bilatérale. Li nourrit l'espoir que les deux parties renforceront leur coopération mutuellement bénéfique dans la formation de personnel, la création de mode et le tourisme culturel afin qu'elles puissent progresser en même temps.

