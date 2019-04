L'Église catholique à Montréal lance sa nouvelle campagne de sensibilisation sous le thème « Se retrouver »





MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - Consciente du rythme effréné de la vie des familles, des jeunes et des personnes en situation de fragilité et soucieuse de les accompagner pour qu'elles prennent le temps de se ressourcer, l'Église catholique à Montréal a lancé hier soir sa toute nouvelle campagne de sensibilisation sous le thème Se retrouver, laquelle a été développée en partenariat avec la firme Camden Publicité.

Prenons-nous le temps de nous arrêter malgré nos occupations? Gardons-nous silence à l'occasion pour poser un regard sur notre vie, sur nos peines et nos joies? Prenons-nous le temps de vivre des moments de partage avec nos proches et nos êtres chers? Nous réservons-nous des moments de prière et de rencontre avec Dieu pour nous présenter à lui tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos aspirations, nos blessures et nos joies? Tant de questions que l'initiative de l'Église catholique à Montréal souhaite susciter dans l'esprit des gens. Sous forme de vidéo diffusée en primeur hier soir sur la chaîne de TVA, cette campagne est un appel à l'introspection et une invitation à Se retrouver, que ce soit seul, en famille ou en paroisse pour donner un sens à la vie.

« La vidéo Se retrouver vient rejoindre les personnes en quête de sens et de foi. Dieu, pour ainsi dire, prend le temps de s'arrêter pour chacun et chacune d'entre nous. Lorsque nous l'accueillons dans notre coeur, dans notre maison, il manifeste son pouvoir de transformer le sens de notre vie et de la rendre meilleure. Il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu et de nous aider à vivre en frères et soeurs les uns des autres. Prenons le temps de nous retrouver, de rencontrer vraiment Dieu et de lui ouvrir notre coeur », a exprimé Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal.

Pour visionner la vidéo :

https://youtu.be/aXXYSeB3EPE

SOURCE Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :