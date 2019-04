Enquête au nom des actionnaires d'Apple Inc. (APPL) : poursuite intentée





BEVERLY HILLS, Californie, 29 avril 2019 /CNW/ - Thornton Law Firm LLP annonce qu'il mène en ce moment une enquête dans le cadre du recours collectif en valeurs mobilières engagé au nom des actionnaires et investisseurs acquéreurs de titres d'Apple Inc. (téléscripteur NASDAQ : AAPL). L'enquête porte sur de possibles violations, par Apple, Timothy Cook et Luca Maestri, des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Une action en recours collectif a été déposée, et si vous êtes actionnaire d'Apple, qui souhaite en savoir davantage, veuillez communiquer avec nous par courriel, à l'adresse shareholder@tenlaw.com, ou au 617-531-3933.

Selon la plainte déposée en justice, Apple et les défendeurs ont fait des déclarations matériellement fausses et trompeuses concernant les activités et les perspectives d'Apple. Plus précisément, la plainte allègue qu'Apple a omis de divulguer que :

(a) la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avait eu des répercussions négatives sur la demande d'iPhone et le pouvoir de fixation, par Apple, des prix dans la Chine élargie; (b) le taux auquel les clients d'Apple remplaçaient leur batterie dans les anciens iPhones, plutôt que d'acheter de nouveaux, suite à la réduction par Apple du coût des batteries de remplacement pour compenser la perte de performances intentionnelle des batteries des anciens iPhones, a eu un impact négatif sur la croissance des ventes d'iPhone de la société; (c) par suite du ralentissement de la demande, Apple avait réduit auprès des fournisseurs les ordres de fabrication des nouveaux modèles d'iPhone 2018 et avait baissé les prix pour réduire les stocks; (d) sa décision de ne pas communiquer les ventes unitaires d'iPhone et d'autre matériel, alors que cette information était une mesure pertinente et importante aux investisseurs et à leur appréciation du rendement financier de la société, était destinée à masquer et maquerait les baisses des ventes unitaires du produit phare de la société.

Du fait des allégations d'inconduite d'Apple, le cours de ses actions a chuté de plus de 15 $ par action, soit de plus de 9 %, passant de 157,92 $ par action le 2 janvier 2019 à 142,19 $ par action le 3 janvier 2019.

Si vous avez acheté ou autrement acquis des actions Apple (NASDAQ : AAPL), vous pourrez avoir le droit de faire une réclamation en dommages- intérêts. Veuillez communiquer avec le cabinet d'avocats Thornton, l'équipe des droits des actionnaires, à l'adresse shareholder@tenlaw.com, ou au 617-531-3933.

Les avocats du cabinet Thornton, experts en valeurs mobilières, sont spécialisés dans la représentation d'actionnaires individuels et institutionnels engagés dans une poursuite de recouvrement au titre de dommages-intérêts découlant d'actes répréhensibles ou de fraude d'entreprise. Ces avocats possèdent en la matière une vaste expérience acquise devant les tribunaux de tout le pays, depuis des dizaines d'années, dans le contentieux lié aux valeurs mobilières et comptent d'impressionnants antécédents dans le recouvrement de pertes pour le compte des actionnaires.

