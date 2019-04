Melita Italia lance de nouveaux services par fibre avec Plume® et Open Fiber





MILAN, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- Melita Italia, filiale à part entière de Melita, opérateur de services de télécommunications et d'internet basé à Malte, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Diamond Fibra. Ce produit uniquement pour internet comprend une fourniture d'internet en 1000 Mbps assurée par le réseau Open Fiber FTTH (fibre optique jusqu'au domicile) de l'Italie et par l'ensemble de services pour maison intelligente de Plume mettant en avant Adaptive WiFitm, HomePass® et AI Securitytm, le tout pour 39 ? par mois.

Ce nouvel ensemble de services associe la vitesse de l'accès à l'internet par fibre à la fiabilité, au contrôle et à la sûreté de Plume afin d'offrir une solution intelligente, puissante pour la maison intelligente. Diamond Fibra sera au départ disponible pour le grand public dans huit villes en Italie : Milan, Turin, Monza, Florence, Naples, Bari, Palerme et Catane.

Harald Roesch, PDG de Melita Limited, a déclaré : « Sous la direction de Ricardo Ruggiero, le lancement de Melita Italia et de Diamond Fibra fusionne notre expérience de l'internet et notre orientation clientèle, l'internet super rapide du réseau Open Fiber et les services pour maison intelligente de Plume pour offrir un tout nouveau niveau de services aux clients italiens. En apportant l'expérience de l'internet la plus rapide, la plus fiable et la plus sûre sur n'importe quel appareil, Diamond Fibra constitue un point de départ idéal sur le parcours de croissance de Melita Italia. »

Fahri Diner, cofondateur et PDG de Plume, a ajouté : « Melita vient juste de créer la première offre 'moderne de jeu triple' au monde : une connectivité unifiée et gérée sur Wi-Fi rapide et fiable par fibre sur toute la maison, des contrôles parentaux personnalisés pour accès invité et appareils étroitement sécurisés et protégés. Au moment où Melita place la barre plus haut avec un ensemble de services et une satisfaction de la clientèle sans précédent, Plume est honorée d'être partenaire d'un tel pionnier. »

Pour davantage de détails sur Diamond Fibra appeler 0800 13 72 27 ou visiter www.melita.it.

À propos de Melita

Melita permet aux gens de rester connectés grâce à des services de télécommunications les plus sophistiqués sur le plan technologique. La finalisation récente de son gigabit internet à l'échelle de la nation a fait de Malte l'un des premiers pays au monde ? et le seul pays en Europe ? à disposer d'un internet fixe ultrarapide de 1000 mégabits par seconde partout dans le pays. Ce réseau est complété d'un réseau mobile prêt pour la 5G, d'un réseau maillé Wi-Fi, de télévision numérique à haute définition et d'une téléphonie fixe.

Melita propose également aux entreprises des solutions intelligentes associant ce réseau internet le plus puissant d'Europe au réseau mobile le plus sophistiqué pour activer les capacités de l'internet des objets (IdO). Un centre de données spécialement conçu assure une sûreté élevée, des services dans le nuage et une connectivité passant par des liens internationaux entièrement redondants vers Milan.

Melita a débuté à Malte en 1992 et fournit aujourd'hui ses services à plus de 75 % des foyers maltais.

www.melita.com

À propos de Plume Services

Plume associe technologie révolutionnaire basée dans le nuage et intelligence artificielle pour offrir un ensemble complet de services pour maison intelligente. Adaptive WiFi couvre la maison tout entière d'un signal le plus fort possible, garantissant aux usagers la réception d'une expérience la plus fiable et la plus cohérente sur tous leurs appareils. HomePass permet à ses membres de contrôler avec précision qui se raccorde sur leurs réseaux Wi-Fi, pour quelle durée et pour quelle activité. AI Security protège les appareils contre les contenus suspects lorsqu'ils sont connectés sur internet afin de préserver la sécurité de la maison et de bloquer les menaces indésirables.

À propos de Plume®

Plume est la créatrice de la première plateforme mondiale de services cognitifs pour maison intelligente. En tant qu'unique solution matérielle indépendante ouverte, Plume permet l'édition de contenu, la livraison, la gestion, l'optimisation et la prise en charge de nouveaux services et de nouvelles applications de façon rapide sur une échelle très importante. L'ensemble de services de Plume s'accroît rapidement. Il comprend Adaptive WiFitm, HomePass® et AI Securitytm et il est géré par Plume Cloud, régulateur de données piloté par IA faisant à l'heure actuelle fonctionner le plus grand réseau défini par logiciel dans le monde. Plume tire parti d'OpenSynctm, infrastructure 'du silicium aux services' en code source libre, et qui a été intégrée dans un vaste ensemble de plateformes de kits de développement logiciel (SDK) et silicium, et dans un équipement fourni par abonné (CPE) en vue de la connexion à Plume Cloud. Petits et grands prestataires de services internet (ISP), opérateurs de réseaux mobiles virtuels ou non (MVNO et MNO), prestataires de services de vente au détail pour pour grand public et prestataires de services par contournement (OTT) peuvent facilement déployer et moduler les services cognitifs de Plume pour leurs abonnés afin de générer un meilleur revenu moyen par utilisateur (RMPU), minimiser les frais d'exploitation et dépenses en immobilisations ('Opex' et 'Capex'), améliorer le service et la satisfaction de leur clientèle, et également réduire le nombre de désabonnements.

Visiter www.plume.com, www.platform.plume.com et www.opensync.io.

Plume, Adaptive WiFi, AI Security, HomePass et OpenSync sont des marques commerciales de Plume Design, Inc.

