RIDDLE&CODE soutient la solution de banque privée suisse pour la conservation des actifs numériques





RIDDLE&CODE, un innovateur européen en matière de solutions de blockchain, a annoncé aujourd'hui le soutien de la banque suisse Falcon Private Bank (Falcon) pour le développement de sa solution de conservation crypto haut de gamme.

En début d'année, Falcon a été la première banque privée suisse à introduire les transferts directs de cryptomonnaies pour ses clients particuliers et institutionnels. L'offre de Falcon s'appuie sur sa nouvelle solution de stockage, développée en étroite collaboration avec RIDDLE&CODE, axée sur :

La sécurité : Les "Hard wallets" utilisent un stockage hors ligne qui est toujours crypté, ce qui supprime le point de défaillance unique habituel pour la gestion des secrets de signature

: Les "Hard wallets" utilisent un stockage hors ligne qui est toujours crypté, ce qui supprime le point de défaillance unique habituel pour la gestion des secrets de signature La flexibilité : avec la possibilité de modifier le nombre de signatures numériques requises pour autoriser une transaction, au cas par cas

: avec la possibilité de modifier le nombre de signatures numériques requises pour autoriser une transaction, au cas par cas L'efficacité : la tokenisation des actifs physiques, lorsqu'elle est associée à la technologie de marquage RIDDLE&CODE, permet aux machines d'interagir en toute sécurité, améliorant ainsi les processus

Tom Fürstner, un expert reconnu en cryptomonnaie, fondateur et CTO de RIDDLE&CODE a déclaré : "Notre équipe a travaillé intensivement avec Falcon pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de sécurité et de réglementation avec une approche ouverte de la conception. Nous avons créé une solution, basée sur des portefeuilles matériels, qui remet en question le Hardware Security Model (HSM) rigide en tirant parti de la nouvelle plate-forme à jeton ouvert de RIDDLE&CODE qui utilise la blockchain pour améliorer la sécurité et la flexibilité".

Alastair Fiddes, COO de Falcon Group a ajouté : "Nous sommes fiers de notre nouvelle solution de stockage qui respecte toutes les exigences réglementaires et de conformité. Il permet le stockage sécurisé d'actifs numériques sélectionnés avec une grande flexibilité tout en nous permettant d'ajouter d'autres cryptomonnaies de manière rapide et efficace. Notre coopération avec RIDDLE&CODE nous a permis de contourner la concurrence et de réaffirmer notre rôle de précurseur dans le domaine des services bancaires de la blockchain".

A propos de RIDDLE&CODE

RIDDLE&CODE, une société d'interface Blockchain, est une start-up européenne qui construit des piles matérielles et logicielles apportant une identité fiable aux objets et aux personnes. Avec ses clients et partenaires de niveau 1, RIDDLE&CODE apporte une plus grande efficacité et de nouveaux modèles économiques aux marchés financiers, à la distribution d'énergie, à la gestion de la chaîne logistique et à l'Internet des objets.

Pour plus d'information : www.riddleandcode.com

