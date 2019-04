Croma lance des sutures en PDO récemment déposées pour le levage des tissus





LEOBENDORF, Autriche, le 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- Croma, diminutif de CROMA-PHARMA GmbH, mise sur l'innovation pour optimiser le bien-être de ses clients et de ses patients. C'est pourquoi en mai 2019, Croma est fière de présenter threadz® , le nouveau venu hors du commun en médecine esthétique mini-invasive.

threadz® est l'une des premières sutures en PDO pour le levage des tissus à avoir été déposée conformément à la loi en vigueur sur les dispositifs médicaux. La performance d'innocuité et d'efficacité du produit a été confirmée lors de la procédure d'évaluation de conformité couronnée de succès, autorisant Croma à proposer threadz® pour un levage mini-invasif des tissus.

threadz® est le résultat d'un processus de développement long et exhaustif englobant la science, la connaissance et l'expertise.

Croma s'engage à respecter des normes de qualité élevée. threadz® est donc produit par un fabricant américain comptant plus de 40 années d'expérience, réputé pour sa qualité dans le développement et la production de dispositifs chirurgicaux. Croma a conçu threadz® en étroite collaboration avec des professionnels de santé expérimentés et a optimisé le produit en fonction de leurs besoins et de leurs exigences afin d'accroître l'efficacité et la satisfaction des patients. Par conséquent, le produit comporte une prise en main unique et confortable, facile à utiliser avec des gants, qui a été déposée. Sa forme est ergonomique, et il est doté d'une aiguille ou d'une canule à paroi mince, spécialement enduite pour une meilleure glisse et une application facile et en douceur.

Les professionnels de santé peuvent découvrir la commodité, la simplicité et l'efficacité du nouveau produit, disponible en 3 sous-types :

l threadz® plain ? mono-filament non modifié logé dans une aiguille pour la fixation délicate de la peau fine dans certaines zones (par exemple, péri-orbitale).

l threadz® screw ? configuration en spirale de la suture logée dans l'aiguille pour une meilleure fixation dans les tissus.

l threadz® barbed ? sutures à barbes bidirectionnelles hélicoïdales à orientation 3D, logées soit sur une aiguille, soit une canule pour un effet de repositionnement plus fort.

Pour permettre une liberté de choix optimale, ces sous-types sont disponibles en différentes tailles. Les médecins peuvent choisir la suture la plus appropriée pour différentes zones anatomiques et répondre au mieux aux besoins de chaque patient.

Croma est fière de son large portefeuille de sutures en PDO permettant un levage mini-invasif de la peau. En plus de la gamme threadz® récemment lancée, Croma continue de proposer son produit le plus populaire de la ligne Princess® Threads : Princess® Threads Barb II Anchor ? avec des dents en forme de flèche « pressées à froid et sculptées » pour un effet de levage ultime.

À propos de Croma-Pharma GmbH

Fondée en 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) est une entreprise familiale autrichienne spécialisée dans la production industrielle de seringues d'acide hyaluronique pour les domaines de la médecine esthétique, de l'ophtalmologie et de l'orthopédie. Croma dirige actuellement 12 sociétés de vente internationales et distribue ses produits dans plus de 70 pays.

Au sein de son réseau de vente mondial, Croma se concentre sur les produits de sa propre marque pour la médecine esthétique mini-invasive. Outre une large gamme de produits de comblement à base d'acide hyaluronique issue de son propre site de production, Croma commercialise des fils tenseurs en PDO, un système de plasma riche en plaquettes (PRP) et une technologie de soin de la peau personnalisée au sein de ses marchés stratégiques de base.

Contact

CROMA-PHARMA GmbH

Mag. Stefanie Höhn

Corporate Director Communications

Cromazeile 2

A-2100 Leobendorf

Téléphone : +43 676 846868 190

E-mail : stefanie.hoehn@croma.at

Accueil : www.croma.at

