Emailage annonce trois nouveaux points de présence et clôture son meilleur trimestre à ce jour





Les nouvelles zones viennent soutenir la croissance et la conformité dans les régions UE et Asie-Pacifique

PHOENIX, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- Emailage, leader mondial de la prévention de la fraude en ligne et de l'évaluation des risques de messagerie, a annoncé aujourd'hui trois nouveaux points de présence à Singapour, en Australie et en Allemagne. L'annonce fait suite au 16e trimestre consécutif de croissance enregistré par la société, et son meilleur à ce jour.

Ce premier trimestre 2019 a également vu le réseau d'intelligence partagé de la société augmenter considérablement le nombre de ses clients, parmi lesquels l'une des quatre plus grandes banques des États-Unis, une plateforme majeure de paiements mobiles et en ligne destinée à l'Asie, ainsi qu'un prestataire international de solutions e-commerce.

« Nous allons poursuivre nos investissements dans des régions clés pour accompagner la croissance de notre réseau et de nos clients locaux », déclare Amador Testa, Chief Product Officer (directeur des produits) chez Emailage. « Le volume de trafic a connu une hausse de 50 % par an, et le temps de réponse du réseau, une réduction par un facteur de 10 grâce à notre nouvelle offre RapidRisk. »

Ces points de présence viendront s'ajouter aux trois zones existantes du réseau Emailage aux États-Unis et dans l'Union européenne. Tous ensemble, ils formeront un environnement fiable de protection de données cruciales.

« Ces opérations soulignent notre engagement stratégique à offrir un accès au marché mondial », explique Rafael Loureiro, directeur de la technologie d'Emailage. « Au fur et à mesure de notre expansion, il est primordial pour nous de maintenir notre haut niveau de performance tout en garantissant une conformité totale à la réglementation. »

