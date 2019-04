Smiths Detection fournit une détection fiable et précise des armes





Smiths Detection a ajouté la détection d'armes à l'innovante gamme iCMORE d'algorithmes intelligents et adaptables pour la reconnaissance d'objets. iCMORE offre la détection automatique d'une liste sans cesse croissante de produits dangereux, de marchandises illicites et de contrebande. Ce logiciel procure un précieux soutien aux opérateurs de sécurité, agents des douanes et autres autorités de contrôle.

iCMORE est conçu pour identifier les menaces et lutter contre la circulation de marchandises dangereuses, non déclarées ou illégales. « Cela permet ainsi de réduire considérablement la charge de travail des analystes d'images et d'accroitre l'efficacité et la précision de détection », a déclaré Matt Clark, vice-président technologie chez Smiths Detection. « Le nombre d'objets détectables continuera de croître, tout comme la gamme de systèmes offrant les divers algorithmes. Après l'introduction de la détection des batteries au lithium en 2018, la détection d'armes est la dernière option commercialisée. Nous prévoyons d'élargir la gamme iCMORE en vue d'inclure d'autres marchandises de contrebande ou dangereuses. »

Permettant la détection automatique des armes de poing (pistolets, revolvers), parties de fusils, couteaux à cran d'arrêt et à lame fixe (longueur mini ~6cm), le module pour les armes a été développé pour une utilisation dans tout un éventail d'applications comme les points de contrôle des passagers du transport aérien, les protections des infrastructures critiques, les prisons et les douanes. Il est disponible pour les scanners HI-SCAN 6040aTiX et HI-SCAN 6040-2is. Un algorithme d'armes pour le modèle HI-SCAN 6040 a également été mis au point, il est dorénavant prêt pour être testé par les clients.

Le kit armes est proposé en option sur les nouveaux systèmes ou dans le cadre d'une mise à niveau. Les menaces potentielles sont encadrées et affichées sur l'écran principal en même temps que les images de détection des explosifs. Cette fonction supplémentaire n'affecte aucune certification ou autorisation réglementaire.

L'apprentissage profond est un aspect fondamental de l'intelligence artificielle (IA) et Smiths Detection a adopté cette approche pour développer l'algorithme pour les armes ? collaborant avec les clients pour construire une immense bibliothèque d'images que l'algorithme peut utiliser pour ?apprendre'. Toutefois, la méthodologie conventionnelle pourrait aussi être utilisée à l'avenir pour créer des modules iCMORE pour la détection de substances ne se présentant pas sous des formes uniformes, comme les drogues ou la fausse-monnaie.

Destinée principalement au secteur du fret, la détection des batteries au lithium est également disponible pour les modèles HI-SCAN 100100V-2is et 100100T-2is. D'autres scanners suivront en temps voulu pour les modules batteries au lithium et des armes.

Fin

Smiths Detection

Smiths Detection, qui fait partie du Groupe Smiths, est un leader mondial des technologies de détection et de contrôle des menaces pour les marchés de l'aviation, des ports et des frontières, de la sécurité urbaine et de la défense. Notre expérience et notre histoire tout au long de plus de 40 années en première ligne nous permettent de proposer les solutions nécessaires pour protéger la société contre la menace et le passage illégal d'explosifs, d'armes prohibées, de contrebande, de substances toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple ? fournir sécurité, tranquillité d'esprit et liberté de mouvement ? des atouts dont dépend le monde.

Pour plus d'informations, visitez le site www.smithsdetection.com ; ou suivez-nous sur :

LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/smiths-detection

YouTube à l'adresse www.youtube.com/user/smithsdetectiongroup

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 avril 2019 à 02:05 et diffusé par :