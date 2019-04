Le centre de données européen DEAC de Riga, en Lettonie, recherche des partenaires à long terme pour une nouvelle installation





RIGA, Lettonie, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- Tandis que le nouveau centre de données est en construction à Riga, en Lettonie, DEAC est à la recherche d'entreprises intéressées par de grandes capacités de centres de données évolutifs, susceptibles de se convertir en copropriétaires ou partenaires à long terme de ses installations. Riga est un lieu réputé pour les centres de données en raison de sa R & D, ses centres d'opérations et de services partagés, ses services d'appui et son centre de consolidation des fonctions informatiques et la ville abrite des professionnels de l'informatique extrêmement qualifiés et expérimentés.

La première phase a consisté à câbler une alimentation électrique de 4 MW (mégawatts) et à préparer l'implantation de 400 baies dans les nouvelles installations. Celles-ci sont destinées à couvrir les besoins des clients en garantissant une disponibilité d'au moins 99,98 %. L'ensemble des investissements effectués dans le nouveau centre de données devrait dépasser les 10 millions d'euros. Il s'agit des troisièmes locaux de DEAC, qui mettait précédemment en oeuvre des centres de données de 2 MW, désormais utilisés par les clients des pays baltes, de l'UE et des pays de la CEI.

Les ressources du nouveau centre de données devraient être utilisées en exclusivité par des entreprises clientes importantes ou éventuellement comme centre de données multi-locataires pour des parties intermédiaires. « La création de centres de données dans le cadre d'un projet commun est en train de devenir une tendance. Il y a là une excellente occasion d'être l'un des premiers, mais aussi d'avoir le rôle de copropriétaire de la nouvelle installation et d'en influencer les projets de développement », a déclaré Andris Gail?tis, PDG de DEAC.

Les entreprises internationales qui connaissent une croissance rapide et prévoient d'élargir leurs activités auront besoin d'une infrastructure informatique plus proche pour accélérer la livraison de contenu et de données aux utilisateurs finaux. Elles peuvent bénéficier de l'infrastructure Internet de la Lettonie, l'une des plus rapides au monde. « L'augmentation des volumes de données requiert l'expansion de l'infrastructure informatique, l'amélioration de l'efficacité grâce à des solutions informatiques sur mesure et un équilibre entre les dépenses en immobilisations et les dépenses d'exploitation. À l'heure actuelle, nous constatons un plus grand intérêt de la part du Royaume-Uni en raison de Brexit. Les Britanniques sont prêts à diversifier les risques dans le cadre de leur 'plan B' et à satisfaire leurs opérations européennes avec des services de centres de données de sauvegarde », ajoute Andris Gail?tis.

À propos de DEAC

DEAC est l'un des plus grands opérateurs de centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs télécom en Europe du Nord. L'entreprise fournit des services de centres de données sécurisés à ses clients dans plus de 40 pays. Depuis 1999, DEAC vise à offrir des services complets de centres de données et des solutions informatiques individuelles. DEAC exploite deux centres de données physiques à Riga qui comptent désormais 330 baies de serveurs et devraient passer à 730 et elle gère des points de présence à Londres, Francfort, Stockholm, Amsterdam, Moscou et Kiev. DEAC offre une large gamme de solutions informatiques personnalisées qui permettent de protéger les entreprises et de réduire les coûts de façon optimale en analysant les besoins de l'entreprise en fonction de sa stratégie et de ses objectifs commerciaux.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/877949/DEAC_in_Riga_Latvia.mp4

