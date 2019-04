Asian Vision Institute (AVI) fait des observations sur les droits de l'homme au Cambodge : examen du respect de la dignité humaine et de celui de l'état de droit





PHNOM PENH, Cambodge, 29 avril 2019 /PRNewswire/ -- « The rule of law and human rights are two sides of the same principle: the freedom to live in dignity (L'état de adroit et les droits de l'homme sont les deux faces d'une même pièce : la liberté de vivre dans la dignité) » (Organisation des Nations Unies). C'est avec respect et dignité pour l'état de droit que l'Asian Vision Institute vous invite à prendre connaissance de la manière dont le Cambodge continue d'évoluer dans le domaine des droits de l'homme.

En 1991, les Accords de Paris ont mis un terme à des décennies de conflits et ont introduit ce que l'on désigne par le terme « paix négative », ou l'absence de conflit armé. En 1998, une paix entière et durable s'est installée grâce à la politique « win-win » du Premier ministre Hun Sen. Le Cambodge s'est dès lors concentré sur l'avenir, afin de bâtir des institutions étatiques et une cohésion sociale mais aussi d'adopter des alternatives aux violences en s'appuyant sur la culture du dialogue et la réconciliation nationale. Des campagne de réduction des armes et des champs de mines, et des programmes de résolution des conflits sont des exemples marquants de ces efforts. En plus d'être l'une des nations fondatrices de l'ASEAN Regional Mine Action Centre (?entre régional d'action contre les mines), le Cambodge s'est activement investi dans les opérations de déminage et de maintien de la paix au sein des Nations Unies (ONU). Quelques 6 000 pacificateurs cambodgiens ont été déployés dans de nombreuses parties du monde.

Cette année marque le 40ème anniversaire de la libération du Cambodge du terrible régime génocidaire des khmers rouges. Celle-ci est arrivée après plusieurs années d'acrobaties politiques menées par les puissances étrangères. Les forces autrefois saluées en héros étaient devenues soudainement des ennemis et une nation chancelante cherchait la paix et la stabilité. En 1979, c'est avec une détermination inébranlable que le gouvernement de cette nation s'était engagé à protéger ses citoyens des conflits armés et des crimes contre l'humanité.

Le respect pour ces droits humains les plus fondamentaux et tous les autres, reste encore aujourd'hui une priorité pour le Cambodge. Notre nation est membre de 8 traités fondamentaux des Nations Unis concernant les droits de l'homme et le seul pays en Asie à accueillir un bureau de terrain du Bureau du Haut commissaire des Nations Unis pour les droits de l'homme. Près de 80 % des recommandations de la « Universal Periodic Review » concernant les droits de l'homme ont été acceptés par le Cambodge, d'après leur cycle de révision le plus récent. Le Comité cambodgien des droits de l'homme a diffusé ces recommandations aux ministères et institutions concernés, et a préparé un rapport de mise en oeuvre pour le prochain cycle de révision.

Dans le respect de la liberté d'association et de rassemblement, ainsi que du droit du travail et du droit syndical, les ouvriers du textile cambodgien, par exemple, sont très bien représentés avec 2 500 syndicats dans près d'un millier d'usines. Un comité national pour la révision des conventions internationales du travail et le ministère du Travail se sont réunis avec d'autres parties prenantes afin d'améliorer les lois syndicales. Plus de 80 % des exportations du Cambodge proviennent des industries du textile, de l'habillement et des chaussures, pour lesquelles les salaires ont plus que doublé depuis 2013. Ces rémunérations sont non taxées, tout comme les profits et les compensations non considérées comme des salaires. Les employeurs cotisent au National Social Security Fund (fond national de sécurité sociale) qui fournit des allocations de congé maternité, un système de santé et une assurance professionnelle. Une cotisation de retraite pour les ouvriers de l'industrie textile entrera en vigueur au cours de l'année et un programme semblable sera étendu aux autres secteurs.

Dans le respect de la liberté de la presse, les Cambodgiens ont accès à 439 journaux, 194 magazines, 20 bulletins, 171 sites d'information, 48 chaînes de télévision sur Internet, 40 associations de presse, 21 agences de presse étrangère, 83 stations de radio, 137 stations de radio de province, 19 chaînes de télévision analogique, 8 chaînes de télévision numérique et 210 chaînes de télévision par câble en province. Les Cambodgiens jouissent également de la liberté d'expression à travers une multitude de réseaux sociaux.

Dans le respect des organisations non gouvernementales (ONG), le Cambodge accueille un des plus grands nombres d'organisations humanitaires par habitant au monde. Plus de 5 000 ONG opèrent dans le pays. Elles apportent un développement économique et social ainsi qu'une assistance à la protection environnementale en accord avec les normes et lois en vigueur. Ces ONG opèrent en toute liberté et exercent leurs droits à jouer un rôle complémentaire dans le développement socio-économique, l'adaptation aux changements climatiques et la gouvernance environnementale.

Le Cambodge possède la plus importante population de jeunes et d'adolescents en Asie du sud-est. On les appelle les « bamboo shoots ». « Youth for Peace » et l'« Alliance for Conflict Transformation » sont des exemples d'initiatives conçues pour aider la nouvelle génération à aller de l'avant.

L'élection nationale en juillet 2018 s'est tenue dans la transparence, la justice, la liberté et la sérénité. Vingt partis politiques étaient en lice. Malgré un appel au boycott, une grande majorité d'électeurs ont exprimé leur volonté de voir cette nation rester farouchement sur la voie de la paix, de la stabilité et du progrès. Comme dans toute démocratie, ceux qui contreviendraient à l'état de droit seraient poursuivis en justice et ils auraient la possibilité de se défendre eux-mêmes en accord avec les droits garantis par la constitution.

La gouvernance des terrains privés reprend progressivement. Les cadres politiques et légaux se précisent en accord avec les recommandations d'utilisation des terres et les droits individuels. Des efforts sont faits afin de freiner l'occupation illégale des terres par ceux qui chercheraient à contourner les lois pour leur propre profit. Les litiges en cours sont étudiés et arbitrés. Les procédures nationales d'enregistrement des terrains seront finalisées d'ici 2021. Les procédures de concession sont prêtes afin d'attribuer une superficie pour les terrains pauvres destinés a peuplement résidentiel et/ou à l'agriculture familiale. Des programmes d'enregistrement communaux des terrains pour les communautés indigènes et les projets de logements à prix abordables sont en cours.

Ceci n'est qu'un aperçu des mesures que le Gouvernement Royal du Cambodge a mis en oeuvre afin de promouvoir et d'améliorer les droits humains sur son sol. Ces résultats découlent d'un respect partagé pour l'autorité, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et l'indépendance. Nous pensons fermement qu'un engagement constructif concerté des parties prenantes et du gouvernement est l'option la plus pérenne pour le renforcement et la continuité d'un fondement pour la paix, l'harmonie, la démocratie et la prospérité.

L'Asian Vision Institute (AVI) https://www.asianvision.org/ est un groupe de réflexion basé au Cambodge.

Contact auprès des médias : Dr. Chheng Kimlong, Téléphone : +855 61211800, E-mail : kimlongchheng@asianvision.org

