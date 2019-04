Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe rejoignent le Consortium fondé par Carbios et L'Oréal pour soutenir la première technologie enzymatique mondiale dédiée au recyclage des plastiques





Au nom du Consortium, Carbios (Paris:ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bio-industrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, et L'Oréal, leader mondial de la beauté, ont le plaisir d'annoncer un partenariat majeur avec Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe.

Carbios a développé une technologie unique et durable utilisant des enzymes hautement spécifiques qui permettent de recycler plus largement les plastiques PET et les fibres polyester que les autres technologies de recyclage. Ce procédé innovant permet de produire un PET recyclé, équivalent au PET vierge, pouvant servir dans des applications tels que les bouteilles et les emballages.

Carbios et L'Oréal ont précédemment fondé un Consortium pour industrialiser la technologie de recyclage conçue et développée par Carbios. Engagés à développer des solutions innovantes en faveur du développement durable, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe rejoignent ce Consortium pour favoriser l'économie circulaire des plastiques grâce à la technologie de rupture de Carbios.

Selon les termes de cet accord d'une durée de quatre ans, les partenaires du Consortium ambitionnent d'industrialiser la technologie Carbios et ainsi d'accroître la disponibilité des plastiques recyclés de haute qualité, pour accompagner leurs engagements en matière de développement durable. Dans le cadre de cette collaboration, des étapes techniques et un soutien sont prévus pour mettre en place un bon approvisionnement des plastiques PET 100% recyclés au niveau mondial.

Carbios a développé un procédé enzymatique novateur permettant de déconstruire les plastiques PET usagés en leurs constituants d'origine. Ces derniers peuvent ensuite être réutilisés pour produire un PET de haute performance. Cette technologie brevetée offre la possibilité de recycler en boucle les plastiques PET et ouvre la voie à la fabrication de nouveaux produits à partir de PET 100% recyclé. Carbios a d'ailleurs récemment réalisé une première mondiale en produisant des bouteilles PET à partir de plastiques usagés 100% recyclés grâce à sa technologie enzymatique. Cette approche biologique est applicable à tous les types de plastiques PET (clairs, colorés, opaques et multicouches) et aux fibres de polyesters PET. Le procédé s'opère à faible température, sans aucune pression ni solvant. Cela permet d'optimiser son empreinte environnementale et de fournir une solution compétitive pour accroître le taux de recyclage des plastiques dans le monde. Ainsi la technologie de recyclage de Carbios apporte une solution écologique et durable favorisant une véritable économie circulaire à partir de plastiques et fibres usagés.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios commente : « Nous sommes enchantés d'accueillir Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe au sein du Consortium que nous avons fondé avec L'Oréal. Leur contribution va permettre d'accélérer notre ambition commune et de soutenir l'industrialisation de notre technologie de recyclage. Celle-ci apporte une solution de rupture sans précédent dans le traitement des plastiques usagés. »

Philippe Thuvien, Vice-Président Packaging et Développement de L'Oréal, ajoute : « Nous sommes convaincus que la technologie Carbios apporte une solution complémentaire au recyclage mécanique et chimique, pour atteindre nos objectifs : en 2025, 50% des composants plastiques de nos produits seront issus du recyclage ou biosourcés. Nous savons qu'en travaillant aux côtés de nos partenaires, nous réussirons à créer un avenir plus durable fondé sur des principes d'économie circulaire. »

Massimo Casella, Directeur R&D de Nestlé Waters, ajoute : « Nous sommes très heureux de rejoindre le Consortium pour soutenir le développement de cette nouvelle technologie. Cela peut contribuer à l'objectif de Nestlé d'augmenter le taux de plastique recyclé de ses bouteilles sans faire de compromis sur la qualité et participer à créer un environnement plus durable pour la prochaine génération. »

Simon Lowden, Président Global Foods de PepsiCo, ajoute : « PepsiCo aspire à un monde où les plastiques ne deviennent jamais des déchets. Pour ce faire, des efforts de collaborations sont nécessaires afin d'impulser des changements en profondeur tout au long du cycle de vie des emballages. Le Consortium nous offre la possibilité d'accélérer le développement de cette technologie prometteuse de recyclage enzymatique qui, conjointement avec le recyclage mécanique et chimique, peut nous rapprocher d'une économie circulaire pour les plastiques. »

Roberto Vanin, Directeur R&D de Suntory Beverage & Food Europe, conclut : « S'attaquer au problème mondial des déchets plastiques nécessite une collaboration à grande échelle, une réflexion innovante et des investissements dans des technologies nouvelles et révolutionnaires. Nous sommes ravis de nous associer à Carbios pour engager une action concrète à même de réduire la génération de déchets plastiques. Leur approche innovante au travers du développement de cette technologie de recyclage enzymatique fait écho à notre volonté, chez Suntory Beverage & Food Europe, d'identifier et de mettre en place des solutions innovantes pour faire face à ces enjeux et assurer un avenir durable. »

