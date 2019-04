Pont Jacques-Bizard - Risque de congestion majeure en raison de la crue des eaux





MONTRÉAL, le 28 avril 2019 /CNW Telbec/ - La crue des eaux cause actuellement une fermeture du boulevard Jacques-Bizard à la sortie du pont Jacques-Bizard (côté secteur Pierrefonds). Pour entrer ou sortir de l'Île-Bizard, les automobilistes doivent emprunter le boulevard Gouin Ouest (plutôt que le boulevard Pierrefonds), et le boulevard Saint-Charles. Il est à prévoir que cela pourrait occasionner des problèmes majeurs de circulation, principalement aux heures de pointe en semaine.

Jusqu'au retour à la normale, les citoyens et citoyennes de l'Île-Bizard sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence. Rappelons qu'au printemps 2017, des files d'attente très importantes ont été observées dans ce secteur en raison d'événements similaires. Afin d'éviter qu'un tel scénario ne se reproduise, la Ville de Montréal invite les automobilistes du secteur à limiter leurs déplacements ou à envisager d'autres options telles que le covoiturage ou la modification des heures de déplacement. De plus, dans le but d'assurer la sécurité de tous ainsi que la fluidité de la circulation, le SPVM a mobilisé plusieurs dizaines de policiers qui seront affectés exclusivement à cette opération.

La Carte de fermeture des rues - Inondations 2019 permet de suivre l'évolution de la situation en temps réel.

Notons que certains circuits d'autobus sont également modifiés dans le secteur. Visitez le site de la STM pour tous les détails.

La Ville de Montréal continue de suivre de très près la situation de la crue des eaux et demande à la population d'éviter de circuler inutilement dans les secteurs inondés. Les équipes sont à pied d'oeuvre sur le terrain 24 heures sur 24, rien n'est laissé au hasard afin de s'assurer que la population des secteurs à risque d'inondations est bien protégée. Au total, 43 résidences ont été évacuées dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal, 33 dans le secteur Île-Bizard--Sainte-Geneviève, et 10 à Pierrefonds-Roxboro.

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 28 avril 2019 à 17:23 et diffusé par :