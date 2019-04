Crue printanière dans la région métropolitaine de Montréal - Planifier ses déplacements au cours de la semaine du 29 avril





MONTRÉAL, le 28 avril 2019 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal rappelle aux usagers de la route que des fermetures majeures sont en cours dans la région métropolitaine de Montréal en raison de la crue printanière. D'importants épisodes de congestion sont à prévoir aux heures de pointe sur l'autoroute 40 en Montérégie et dans l'Ouest de l'île de Montréal ainsi que sur l'autoroute 15 dans le secteur de Mirabel. Au cours des prochains jours, le ministère des Transports et ses partenaires recommandent fortement aux usagers de la route de repenser leurs déplacements. Soulignons que des mesures d'atténuation de transport collectif sont déployées, notamment la gratuité, les jours de semaine, sur les lignes de train d'exo de Vaudreuil-Hudson et Saint-Jérôme.

Routes fermées

L'Île-Perrot et Sainte-Anne-de-Bellevue

l'autoroute 20 (pont Galipeault) est fermée entre l'île Perrot et l'île de Montréal.



Gratuité sur la ligne de train exo1 Vaudreuil - Hudson à partir du lundi 29 avril

exo en collaboration avec l'ARTM offre le service gratuitement sur la ligne de train exo1 Vaudreuil - Hudson à compter du lundi 29 avril. La gratuité, en vigueur les jours de semaine, sera effective jusqu'à la réouverture du pont.



À noter que les circuits d'autobus suivants du secteur Presqu'île seront également gratuits : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 21, 31, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51 et 61.



Gratuité sur l'autoroute 30

Le Ministère a retiré exceptionnellement le péage sur l'autoroute 30 jusqu'à la réouverture du pont. La gratuité est applicable à tous les usagers de la route (véhicules de promenade, camions, etc.).

Mirabel

la route 158 (route Sir-Wilfrid-Laurier) est fermée entre le chemin Saint-Simon et l'autoroute 15. La circulation locale est permise entre les chemins Saint-Simon et Dupuis.

la route 117 (boulevard Curé- Labelle ) est fermée entre la route 158 et l'autoroute 50. La circulation locale est permise entre la route 158 et le rang Sainte-Marguerite .



Gratuité sur la ligne exo2 Saint-Jérôme à partir du lundi 29 avril

exo en collaboration avec l'ARTM offre le service gratuitement sur la ligne de train Saint-Jérôme à compter du lundi 29 avril. La gratuité, en vigueur les jours de semaine, sera effective jusqu'à la réouverture de la route.



À noter que les circuits d'autobus suivants du secteur Laurentides seront également gratuits: 9, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 51, 52, 60, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 88, 100, 101, 102, 103, 105 et 107

Pointe-Calumet

la montée de la Baie est fermée entre la route 344 et la 38e Rue.

Saint-Joseph-du-Lac

la route 344 (chemin d' Oka ) est fermée à la hauteur du chemin Principal.

Vaudreuil-Dorion

la route 340 est fermée entre les rues Léger et Paul-Gérin-Lajoie.

Route sous haute surveillance - autoroute 40 dans le secteur de Vaudreuil-Dorion

Considérant le niveau élevé des eaux du lac des Deux Montagnes, le Ministère construit actuellement une digue aux approches du pont de l'Île-aux-Tourtes. Cette mesure préventive vise à limiter les risques d'inondations sur l'autoroute 40 advenant une hausse importante du niveau des eaux dans le secteur. Le pont de l'Île-aux-Tourtes demeure sécuritaire et les trois voies en direction de Montréal seront ouvertes pour l'heure de pointe du matin lundi.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension et rappelle qu'il ne faut jamais circuler sur une route inondée. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 28 avril 2019 à 16:42 et diffusé par :