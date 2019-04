Inondations au Québec - Une aide financière de 1 M$ pour la Croix-Rouge





QUÉBEC, le 28 avril 2019 /CNW Telbec/ - Considérant les inondations qui affectent présentement plusieurs régions, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 1 million de dollars à la Croix-Rouge. Cette somme lui permettra de poursuivre son travail indispensable auprès des sinistrés, notamment pour combler les besoins de base et pour accompagner des municipalités pour l'hébergement. Étant donné la situation actuelle, plusieurs personnes et familles ont perdu leur domicile ou ne pourront le réintégrer avant plusieurs semaines.

Citations :

« Les inondations qui sévissent actuellement au Québec ont encore une fois atteint un seuil important. Le gouvernement et ses partenaires déploient toutes les ressources disponibles pour venir en aide aux sinistrés. C'est pourquoi j'ai décidé d'accorder une aide financière à la Croix-Rouge. Je sollicite également la générosité de tous les Québécois pour donner généreusement au fonds de secours pour les inondations du Québec mis en place par la Croix-Rouge. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je tiens à remercier la Croix-Rouge pour son travail exceptionnel et pour toute l'aide qu'elle apporte aux personnes, aux familles et aux municipalités qui se trouvent dans une situation difficile. La situation au Québec est critique et nous ne ménagerons aucun effort pour aider les personnes touchées par les inondations. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Les sinistrés seront admissibles au nouveau Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents, annoncé le 15 avril.

Des centres de services aux sinistrés ont été ouverts et des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que de la Croix-Rouge sont sur place pour aider la population touchée et la municipalité.

De nombreuses résidences ont été inondées et plusieurs routes ont été fermées au Québec dernièrement. Les services d'urgence ont été déployés rapidement.

Le ministère de la Sécurité publique coordonne l'action gouvernementale et est en contact avec les différents ministères et organismes afin soutenir la réponse aux inondations.

Des conseillers en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique sont déployés sur le terrain pour aider les municipalités qui en ont besoin.

Liens connexes :

Pour faire un don à la Croix-Rouge :

https://www.croixrouge.ca/

Pour connaître l'état de la situation, les consignes et les recommandations de même que les services et les programmes offerts, visitez la section spéciale « Crue printanière » du site Urgence Québec. Un état de la situation par région y est disponible et est mis à jour régulièrement.

https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/crueprintaniere/Pages/information-situation.aspx

Pour en savoir plus sur le nouveau Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/assistance-financiere-sinistres.html

Pour savoir comment vous préparer à faire face aux inondations :

Québec.ca/inondations

