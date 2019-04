Journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail - Jean Rousselle rend hommage aux victimes





QUÉBEC, le 28 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Vimont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, d'éthique et d'intégrité des marchés publics, monsieur Jean Rousselle, a tenu à souligner la Journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail en participant au rassemblement pour le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail, qui a eu lieu cet après-midi devant l'Assemblée nationale du Québec.

« À l'occasion de la Journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail, je tiens à rendre hommage aux victimes d'accidents du travail et leurs proches. Lorsque j'étais policier, j'ai moi-même eu à affronter des risques reliés au travail. Je suis convaincu que la prévention et la sensibilisation chez les travailleurs comme chez les employeurs demeurent essentielles afin d'éviter d'horribles drames vécus au travail. Travaillons ensemble, ne ménageons aucun effort, car chaque accident est un accident de trop. »

Jean Rousselle, député de Vimont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, d'éthique et d'intégrité des marchés publics

