Mesures d'urgence : Les lignes de train Vaudreuil et Saint-Jérôme d'Exo gratuites en semaine dès lundi





MONTRÉAL, le 28 avril 2019 /CNW Telbec/ - Exo, en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et à la demande du ministère des Transports du Québec (MTQ), offrira la gratuité sur les lignes de train exo1 Vaudreuil-Hudson et exo2 Saint-Jérôme ainsi que sur les circuits d'autobus exo menant aux gares de ces deux lignes de trains les jours de semaine à compter de lundi.

Cette gratuité est offerte afin de pallier les effets anticipés sur la circulation, notamment en période de pointe, de la fermeture de la route 117 entre la route 158 et l'autoroute 50 à Mirabel, et du pont Galipeault sur l'autoroute 20 entre L'Île-Perrot et Sainte-Anne-de-Bellevue. La gratuité sera offerte jusqu'à la réouverture de ces routes.

Les lignes d'autobus pour lesquelles la gratuité sera en vigueur sont :

Secteur Presqu'île (vers les gares de la ligne exo1 Vaudreuil-Hudson) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 21, 31, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51 et 61.

Secteur Laurentides (vers les gares de la ligne exo2 Saint-Jérôme) :

9, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 51, 52, 60, 61, 62, 71, 72, 73, 74, 88, 100, 101, 102, 103, 105 et 107.

Exo recommande à sa clientèle utilisant le service par autobus dans les secteurs touchés par les inondations de consulter les comptes Twitter de leur secteur avant de se déplacer pour être informée des possibles détours et perturbations. Les noms des comptes sont disponibles ici : https://exo.quebec/fr/service-clientele/aide

Le service régulier est offert sur les six lignes de train d'exo.

Des espaces de stationnement réservés aux sinistrés et aux équipes d'urgence

En raison de la désignation de l'aréna Olympia comme centre communautaire pour accueillir les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la partie sud du stationnement incitatif de la gare Deux-Montagnes, qui compte environ 350 places, a été réquisitionnée par les autorités publiques. Les clients d'exo ne pourront donc pas utiliser cette partie du stationnement jusqu'à nouvel ordre.

Exo recommande à ces clients de prendre les lignes d'autobus qui se rabattent à nos gares et de faire du covoiturage puisqu'il n'y a pas d'espaces de stationnement alternatifs à proximité de la gare.

De plus, à la demande des équipes responsables de la coordination des mesures d'urgence, exo a rendu disponibles des espaces dans les stationnements incitatifs des gares Sainte-Dorothée, Île-Perrot et Roxboro-Pierrefonds.

Navette ferroviaire entre les gares Île-Bigras et Sainte-Dorothée

Afin de permettre la réalisation de travaux d'urgence sur le tablier du nouveau pont permanent de l'Île Bigras, une navette ferroviaire temporaire gratuite est mise en place par exo entre les gares Île-Bigras et Sainte-Dorothée depuis le samedi 27 avril 2019.

Jusqu'à dimanche minuit, une navette par train effectue un départ aux 30 minutes. Dans les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi, le service de navette sera assuré aux 30 minutes par une camionnette rail-route, c'est-à-dire un véhicule routier adapté à la traction sur rail.

Lundi et mardi, la navette ferroviaire gratuite pour les résidents de l'Île-Bigras sera assurée par le service de trains régulier, qui sera exceptionnellement gratuit entre les gares Île-Bigras et Sainte-Dorothée. La gratuité sera réévaluée par la suite.

Exo est de tout coeur avec ses clients, les membres de son personnel et toutes les personnes touchées par les inondations, et demeure disponible pour contribuer aux mesures d'urgence, selon les besoins exprimés par les autorités publiques.

