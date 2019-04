Un montant record de 1,5 de millions de dollars amassés grâce au défi caritatif Banque Scotia au Banque Scotia 21k de Montréal 2019





La Québécoise Anne-Marie Comeau et l'Ontarien Tristan Woodfine, grands gagnants à Montréal

MONTRÉAL, le 28 avril 2019 /CNW/ - Grâce à des conditions fraîches au départ, les coureurs Tristan Woodfine, de Cobden, Ontario (catégorie des hommes) et Anne-Marie-Comeau, de St-Ferréol-les-Neiges, Québec (catégorie des femmes), ont connu de belles victoires dimanche au parc Jean-Drapeau de Montréal à l'occasion de la 17e édition de la course Banque Scotia 21k de Montréal.

Au moment d'aller sous presse, le Défi caritatif Banque Scotia avait permis de recueillir 1,5 millions de dollars au profit de 80 organismes de bienfaisance du Québec, et ce montant devrait continuer d'augmenter, car la collecte de fonds se poursuivra pendant les 30 jours qui suivent l'événement.

« L'investissement communautaire est une priorité de la Banque Scotia depuis 185 ans », a affirmé Geneviève Brouillard, première vice-présidente, région Québec et Est de l'Ontario à la Banque Scotia. « Grâce au Défi caritatif Banque Scotia, nous voulons inciter les gens à recueillir des fonds pour soutenir l'organisme de bienfaisance de leur choix. Nous sommes fiers d'avoir amassé 1,5 million de dollars cette année pour des oeuvres caritatives. C'est formidable de voir que chaque année, le Défi caritatif Banque Scotia occupe une place de plus en plus importante durant les événements de fin de semaine. Nous savons que les fonds recueillis auront des répercussions énormes sur les collectivités où nous sommes présents. »

L'événement, qui a duré deux jours, proposait des moments agréables pour tous ainsi que des distances pour tous les niveaux, incluant une course de 1k pour les enfants ainsi que des courses de 5k, de 10k et de 21k. Plus de 7 000 participants ont franchi les lignes de départ; ce fut encore cette année un événement complet!

« Nous sommes très heureux de voir que, grâce aux efforts collectifs des coureurs et des organismes de bienfaisance associés à l'événement, les fonds recueillis dans le cadre du Défi caritatif Banque Scotia ont encore une fois battu les records », a déclaré Francois Lecot, directeur de course, Banque Scotia 21k de Montréal. « Notre événement propose des distances pour tous les niveaux : 21k, 10k, 5k et une course de 1k pour les enfants. Avec plus de 7 000 coureurs prêts à franchir nos lignes de départ, défis, divertissement et performance étaient au rendez?vous. Nous sommes également fiers de la participation et des performances des coureurs élites canadiens Tristan Woodfine et Anne-Marie Comeau, en première place dans les catégories des hommes et des femmes.

Le Défi caritatif Banque Scotia est un programme de collecte de fonds clés en main, grâce auquel les coureurs peuvent facilement financer l'organisme de bienfaisance de leur choix et produire un impact retentissant sur leur communauté. Les organismes de bienfaisance qui y participent conservent la totalité des fonds amassés, puisque la Banque Scotia paie tous les frais d'opération et de carte de crédit. Le Défi caritatif Banque Scotia comprend six marathons au Canada, soit à Montréal, Halifax, Ottawa, Calgary, Vancouver et Toronto.

La Banque Scotia entend aider les jeunes à réaliser leur potentiel infini; d'ailleurs, de nombreux organismes de bienfaisance prenant part au Défi caritatif Banque Scotia ont un impact direct sur la vie des jeunes. Les jeunes sont les leaders de demain, et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir.

Banque Scotia 21k de Montréal - Résultats :



Demi-marathon - Hommes

Tristan Woodfine , Cobden , 1:05:27 Réjean Chiasson , Toronto , 1:07:59 Pierre-Lou Billerot, Montréal, 1:08:10

Demi-marathon - Femmes

Anne-Marie Comeau , St-Ferréol-les-Neiges, 1:14:06 Rachel Hannah , Guelph , 1:15:14 Sasha Gollish , Toronto , 1:17:43

Course de 10 km - Hommes

Nicholas Grudev, South Burlington, 32:23 Arnaud Francioni , Montréal, 33:06 Maurice Bélanger, Montréal, 35:55

Course de 10 km - Femmes

Arianne Raby , Montréal, 36:53 Annie Laperle , Candiac , 37:32 Céline Best, Shannon, 39:28

Course de 5 km - Hommes

Phil Parrot-Migas , London , 15:36 Graydon Snider , Montréal, 16:28 Dimitri Nivole, Montréal, 16:40

Course de 5 km - Femmes

Céline Marks, Montréal, 18:18 Joelle White , Montréal, 18:52 Laurence Gauthier , Montréal, 19:14

La course Banque Scotia 21k de Montréal est un événement sportif majeur réunissant des coureurs amateurs et d'élite de tout le pays et de l'étranger. Il se déroule au parc Jean-Drapeau, l'un des plus beaux endroits de Montréal.

Pour obtenir la liste complète de tous les organismes participant au Défi caritatif Banque Scotia de 2019, consultez le site Web Banque Scotia 21k de Montréal.

Pour tous les faits saillants et les résultats des courses, consultez la page des résultats.

À propos de la Banque Scotia

À la Banque Scotia, nous avons à coeur de soutenir des organismes qui aident les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Les jeunes sont les leaders de demain et la Banque veut s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Ensemble, la Banque Scotia et ses employés appuient des causes qui répondent aux besoins des populations locales. Reconnue comme chef de file au chapitre des dons de bienfaisance et des activités philanthropiques, la Banque Scotia a versé, en 2018, plus de 80 millions de dollars pour aider les collectivités dans le monde.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Au sujet du Circuit du Canada

Le Circuit du Canada est un circuit de course à pied de haut niveau comportant huit événements : quatre à Toronto, deux à Vancouver, un à Montréal et un à Edmonton. Chaque année, quelque 60 000 personnes participent à ces événements, qui permettent d'amasser plus de six millions de dollars ensuite remis à environ 320 organismes caritatifs, la plupart locaux. Le circuit comprend le Scotiabank Toronto Waterfront Marathon, certifié Or par l'IAAF, et les championnats canadiens de marathon d'Athlétisme Canada. Le Circuit du Canada est mondialement reconnu pour son innovation et son organisation depuis 1999.



Il se donne la mission d'offrir une expérience hors pair aux coureurs de tous niveaux, qu'il s'agisse d'athlètes olympiques canadiens, de vedettes internationales ou de personnes qui veulent simplement rester en forme ou appuyer une bonne cause, en plus de contribuer à intégrer le sport au développement durable des villes et des communautés. Notre objectif est de « bâtir la communauté par la course à pied ».

