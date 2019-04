Le premier ministre annonce une collaboration plus étroite avec le Japon





OTTAWA, le 28 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rencontré le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, afin de resserer les liens entre le Canada et le Japon.

Lors de la rencontre, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat stratégique entre le Canada et le Japon. Ils ont également convenu d'approfondir les dialogues stratégiques entre les deux pays.

Les dirigeants ont également discuté de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui crée déjà des bons emplois pour la classe moyenne et de nouvelles opportunités pour les entreprises canadiennes et japonaises. Depuis l'entrée en vigueur du PTPGP, la demande pour des produits canadiens a connu une hausse considérable au Japon. Par exemple, les exportations de certains produits de boeuf canadien au Japon ont presque triplé.

Pour poursuivre sur cette lancée, les deux dirigeants ont conclu deux protocoles. Le premier, un protocole de coopération, conclu entre Investir au Canada et l'Organisation japonaise du commerce extérieur, aidera à établir de nouveaux partenariats entre nos entreprises, en plus d'encourager de nouveaux investissements dans nos deux pays. Le deuxième, un protocole d'entente, conclu entre le Conseil national de recherches du Canada et l'Advanced Telecommunications Research Institute International du Japon, appuiera les activités conjointes de recherche et de développement dans des domaines comme la robotique et les télécommunications.

Les deux dirigeants ont également fait valoir leur volonté commune de veiller à ce que la région indo?pacifique reste libre et ouverte et continue de respecter la primauté du droit. Grâce à plusieurs initiatives, le Canada et le Japon continueront de faire avancer leurs priorités communes à cet égard. Le premier ministre Trudeau a annoncé que dans le cadre de l'opération NEON, le Canada continuera de déployer périodiquement des avions, des navires et du personnel des Forces armées canadiennes au cours des deux prochaines années. Cette initiative de surveillance menée par plusieurs pays vise à empêcher la Corée du Nord de contourner les sanctions maritimes qui lui ont été imposées.

Le premier ministre Trudeau et le premier ministre Abe ont également discuté de la menace que représentent les programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques de la Corée du Nord. Le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada versera une subvention de 2 millions de dollars canadiens à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'aider à améliorer sa capacité de vérifier les activités de dénucléarisation en Corée du Nord.

Enfin, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Abe ont discuté du prochain Sommet du G20, qui aura lieu à Osaka. Ils ont souligné que les pays du G20 doivent travailler étroitement ensemble pour relever les défis mondiaux les plus urgents.

« Au cours des deux derniers jours, le premier ministre Abe et moi avons discuté de notre partenariat de longue date. Nous nous sommes engagés à resserrer encore davantage nos liens. Nous avons conclu des nouvelles ententes et lancé des nouvelles initiatives qui vont créer des bons emplois pour la classe moyenne et aider nos deux pays à se rapprocher encore davantage. Je suis impatient de me rendre à Osaka en juin pour le Sommet du G20. Sous le leadership du premier ministre Abe, je suis persuadé que le Sommet sera une réussite. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nos liens économiques avec le Japon n'ont jamais été aussi solides grâce, en grande partie, à notre nouvel accord commercial avec les pays de l'Asie-Pacifique, et notre gouvernement travaille à resserrer encore davantage ces liens. C'est pourquoi nous augmentons le nombre de délégués commerciaux à travers le Canada et que nous envoyons des délégués commerciaux additionnels à trois grandes villes japonaises. Ces délégués commerciaux vont contriibuer à la croissance économiqque canadienne et appuyer les entreprises canadiennes dans ce pays. De plus, nous établissons un nouveau centre à Tokyo pour aider les entreprises technologiques canadiennes à prospérer dans le marché japonais. »

- L'hon. Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international

Durant la visite, le premier ministre Abe a annoncé l'adhésion du Japon à la Déclaration d' Ottawa pour le Venezuela .

pour le . Le Japon accueillera le Sommet du G20 à Osaka les 28 et 29 juin 2019.

accueillera le Sommet du G20 à les 28 et 29 juin 2019. Les priorités du Japon pour le G20 sont le libre-échange, l'innovation dans les domaines des sciences et de la technologie, l'infrastructure pour le développement, la santé mondiale, les changements climatiques, le vieillissement des populations, les objectifs de développement durable et le développement international.

Le Canada et le Japon sont partenaires dans le cadre du PTPGP, un accord de libre-échange entre le Canada et 10 autres pays dans la région de l'Asie?Pacifique. Le PTPGP est entré en vigueur pour les sept pays ayant ratifié l'accord, dont le Canada et le Japon.

et le Japon sont partenaires dans le cadre du PTPGP, un accord de libre-échange entre le Canada et 10 autres pays dans la région de l'Asie?Pacifique. Le PTPGP est entré en vigueur pour les sept pays ayant ratifié l'accord, dont le Canada et le Japon. Le Japon est la destination numéro un pour le porc canadian en 2018, avec des importations d'une valeur de 1,3 milliard de dollars

est la destination numéro un pour le porc canadian en 2018, avec des importations d'une valeur de 1,3 milliard de dollars Le Canada déploiera périodiquement des aéronefs, des navires et du personnel dans la région dans le cadre de l'opération NEON afin de détecter toute violation des sanctions imposées et d'en informer le Conseil de sécurité des Nations Unies.

déploiera périodiquement des aéronefs, des navires et du personnel dans la région dans le cadre de l'opération NEON afin de détecter toute violation des sanctions imposées et d'en informer le sécurité des Nations Unies. Le Canada et le Japon sont membres du G7, du G20, du forum de la Coopération économique Asie?Pacifique, de la Banque asiatique de développement, du Fonds monétaire international et de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

