Inondations 2019 - Levée des mesures d'urgence à la Municipalité d'Amherst





AMHERST, QC, le 28 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les mesures d'urgence, instaurées le lundi 22 avril 2019 à 11h30, à la suite des inondations, ont été levées, ce dimanche à 9h05, par les autorités municipales d'Amhesrt. Advenant une aggravation de la situation, la Municipalité pourrait décréter à nouveau les mesures d'urgence.

Malgré cette levée des mesures d'urgences, des patrouilles seront réalisées par les policiers de la Sûreté du Québec, tant dans les secteurs de Maskinongé (St-Rémi) que dans celui du Lac Cameron (Vendée), tous des secteurs qui ont vu des citoyens être évacués depuis l'instauration des mesures d'urgence. Avec l'aide de nombreux intervenants et bénévoles, la situation a été bien gérée et aucun blessé n'a été recensé pendant cet épisode de sinistre.

Desserte de cellulaire à Vendée

Le déploiement des mesures d'urgence dans le secteur Vendée a compliqué grandement les différentes opérations sur le terrain étant donné l'absence d'une tour cellulaire dans le secteur. Heureusement, aucune situation malheureuse est survenue.

Rappel des actions posées depuis le début des inondations

Plus de 300 résidences ont été inondées depuis la déclaration du plan de mesures d'urgence, effectuée le lundi 22 avril à 11h30.

Le mercredi 24 avril à 11h30, le conseil municipal, en séance extraordinaire, a ainsi confirmé l'ordre d'évacuation des personnes situées dans le district Maskinongé.

Le vendredi 26 avril à 8h40, le conseil municipal, en séance extraordinaire, a ainsi confirmé l'ordre d'évacuation des personnes situées dans les districts de Vendée, lac Cameron et lac Sucrerie.

Contactez les intervenants d'urgence

Bien que les mesures d'urgence soient maintenant levées, la Municipalité demeure aux aguets. Les citoyens sont invités à contacter, en situation d'urgence le numéro suivant: 819 681-3372, poste 0. Vous pouvez également contacter les services d'urgence en composant le 911.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec vous invite à consulter ce lien pour plus de détails sur les mesures d'urgence: https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Pages/default.aspx. Nous vous invitons à consulter notre page Facebook et notre site web pour rester au courant des développements et pour obtenir des informations utiles.

Facebook : https://www.facebook.com/municipaliteamherst/

Site web : http://municipalite.amherst.qc.ca/

SOURCE Municipalité d''Amherst

Communiqué envoyé le 28 avril 2019 à 12:02 et diffusé par :