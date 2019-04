Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion du Jour de deuil national





OTTAWA, le 28 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Tous les Canadiens devraient pouvoir aller au travail en sachant qu'ils reviendront chez eux sains et saufs à la fin de la journée.

« En ce Jour de deuil national, nous rendons hommage aux travailleurs canadiens qui ont perdu la vie ou qui ont souffert de problèmes de santé mentale ou physique, que ce soit en raison d'un accident, de dangers ou de harcèlement dans leur milieu de travail.

« Les accidents tragiques survenus en milieu de travail peuvent arriver à n'importe qui, peu importe son âge, son expérience ou le travail qu'il fait. Ces accidents peuvent empêcher les travailleurs non seulement de travailler, mais de vivre pleinement leur vie. Ils peuvent également avoir un impact sur la famille, les amis, les collègues et la communauté des victimes.

« C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires pour assurer la santé et la sécurité de tous en milieu de travail. Les Canadiens devraient pouvoir faire confiance à nos lois qui sont en place pour les protéger et prévenir les tragédies en milieu de travail.

« En octobre dernier, nous avons adopté un nouveau règlement pour interdire l'usage de l'amiante à l'avenir, afin de protéger la santé et la sécurité de tous. Nous avons également adopté une loi visant à protéger les employés fédéraux contre le harcèlement et la violence, et veiller à ce qu'ils soient mieux soutenus en cas d'incident. Les lois ne pourront pas éliminer le harcèlement et la violence en milieu de travail à elles seules, mais le projet de loi C-65 jouera un rôle essentiel pour changer la culture autour du harcèlement. Nous avons également modernisé le Code canadien du travail pour qu'il y ait de réelles conséquences financières et manifestes lorsque les normes du travail ne sont pas respectées.

« La santé et la sécurité de tous les travailleurs sont une priorité du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie, sont devenus malades ou ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Ensemble, faisons notre part pour améliorer la santé et la sécurité dans nos milieux de travail. »

