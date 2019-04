Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Pâque orthodoxe





OTTAWA, le 28 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque orthodoxe :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux fidèles de l'Église orthodoxe de l'Est, de l'Église orthodoxe orientale et de l'Église catholique de rite oriental au Canada et à travers le monde pour célébrer la Pâque, aussi appelé Pascha.

« La Pâque est la journée la plus sacrée de l'année pour les chrétiens orthodoxes. Lors de cette fête remplie d'espoir et de nouveaux départs, familles et proches se réuniront pour célébrer la résurrection de Jésus?Christ.

« Cette fête est l'occasion de célébrer le triomphe de la lumière sur les ténèbres. C'est un moment d'apprécier les nombreuses bénédictions dans nos vies et de faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin.

« J'encourage tous les Canadiens à réfléchir aux contributions importantes que les Canadiens de confession chrétienne orthodoxe apportent à notre pays. Chaque jour, d'un océan à l'autre, ils aident à faire du Canada un endroit meilleur.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons une joyeuse Pâque à tous ceux qui célèbrent cette occasion. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 28 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :