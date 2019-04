/R E P R I S E -- Quintettes pour clarinette et cordes interprétés par des musiciens de l'OSM à l'église Saint-Charles/





MONTRÉAL, le 17 avril 2019 /CNW Telbec/ - La clarinette fait son entrée à l'église Saint-Charles dans un concert intimiste avec des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal, le dimanche 28 avril à 15 h. Le clarinettiste Michael Dumouchel sera entouré d'un quatuor à cordes formé d'Ingrid Matthiessen, Ariane Lajoie, Charles Pilon et Tavi Ungerleider. Ils interpréteront des quintettes pour clarinette de Mozart et de Bernard Herrmann.

« Ce concert présenté à l'église Saint-Charles, un haut lieu symbolique de Pointe-Saint-Charles, est une merveilleuse occasion de se familiariser avec la musique de chambre. Avec l'OSM et ses musiciens, nous sommes assurés d'avoir un menu musical à la hauteur de leur réputation. Grâce à Accès culture, nous pouvons offrir un tel concert et rendre accessibles les arts et la culture dans nos quartiers. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! » a précisé le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Du siècle des Lumières à Psychose de Hitchoock

Les quintettes pour clarinette et quatuor à cordes interprétés par les musiciens de l'OSM nous feront voyager dans le temps, du siècle des Lumières avec Mozart jusqu'au XXe siècle avec le compositeur Bernard Herrmann. Mozart à une certaine période de sa vie s'est pris d'affection pour la clarinette en composant des quintettes émouvants où l'on retrouve le génie de l'artiste. Quant à lui, le compositeur américain Bernard Herrmann a consacré une partie de sa vie aux musiques de film. Il suffit de nommer Vertigo et Psychose de Hitchoock, Citizen Kane d'Orson Welles ou encore Taxi Driver de Martin Scorsese pour constater toute l'étendue de son talent. De belles découvertes en perspective!

Rappelons que les concerts sont offerts dans le cadre d'une entente entre l'OSM et la Ville de Montréal dont l'un des objectifs est de faciliter l'accès à la culture, et plus spécifiquement à la musique symphonique pour tous les Montréalais.

Ce concert gratuit est présenté le dimanche 28 avril à 15 h à l'église Saint-Charles située au 2111, rue du Centre (métro Charlevoix). Des laissez-passer sont disponibles à la maison de culture Marie-Uguay, dans les quatre bibliothèques de l'arrondissement, sur accesculture.com et à l'église Saint-Charles le jour même du concert.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Communiqué envoyé le 28 avril 2019 à 07:30 et diffusé par :