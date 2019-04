/R E P R I S E -- Avis aux médias - Activité commémorative à l'occasion de la Journée internationale des victimes d'accidents et de maladies du travail/





MONTRÉAL, le 26 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une activité à l'occasion de la Journée internationale du 28 avril où des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades commémoreront le drame de milliers de victimes du travail au Québec.

Cette année, l'uttam entend souligner le difficile combat que doivent mener de nombreuses victimes de maladies professionnelles pour recevoir une indemnisation, particulièrement celles atteintes de cancers professionnels, et demander à cette occasion au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, d'agir sans délai afin de faciliter la reconnaissance des maladies du travail au Québec.

Date: Dimanche 28 avril 2019 Heure: 11h00 Lieu: 2348 Hochelaga à Montréal

SOURCE Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (uttam)

Communiqué envoyé le 28 avril 2019 à 06:05 et diffusé par :