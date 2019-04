/R E P R I S E -- Avis aux médias - 28 avril, Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail/





Rassemblement à 15 h devant l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 27 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ainsi que ses syndicats affiliés invitent les médias à souligner avec eux le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail qui aura lieu, comme chaque année, le 28 avril.

À cette occasion, plusieurs dizaines de militants et militantes de la FTQ vont défiler devant l'Assemblée nationale à Québec à partir de 15 heures le dimanche 28 avril afin de souligner le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Plusieurs porte-parole s'adresseront aux personnes présentes, dont le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, et le responsable de la santé et sécurité au travail à la FTQ-Construction, Simon Lévesque.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Rassemblement pour souligner le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail



Date : Dimanche 28 avril 2019



Heure : 15 heures



Où : Devant l'Assemblée nationale à Québec



Qui : Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ, et Simon Lévesque, responsable de la santé et sécurité au travail à la FTQ-Construction

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

