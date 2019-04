Le syndicat des cols bleus de Montréal fait la lumière sur le Jour de deuil national des travailleurs





MONTRÉAL, le 28 avril 2019 /CNW Telbec/ - En cette journée du 28 avril, Jour de deuil national pour les travailleurs morts ou blessés au travail, plusieurs monuments emblématiques de la ville de Montréal seront illuminés en jaune canari afin de leur rendre hommage. Fait intéressant, le canari avait un rôle de détecteur de gaz toxiques dans les mines de charbon d'autrefois. Quand l'oiseau suffoquait, les mineurs savaient qu'il fallait remonter à la surface rapidement.

Illuminer en jaune l'hôtel de ville, le pont Jacques-Cartier et la Tour de Montréal (le mât du Stade olympique) provient en fait d'une initiative du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 du Syndicat canadien de la fonction publique.

C'est à la suite de démarches entreprises par les représentants syndicaux que la Ville de Montréal avait accepté d'illuminer l'hôtel de ville en 2015. Les membres du Comité de santé et sécurité du SCFP 301 avaient ensuite convaincu les responsables de la Régie des installations olympiques et du pont Jacques-Cartier d'emboîter le pas.

Il faut souligner qu'en 2017, les accidents de travail ont fait plus de 900 morts et près de 250 000 blessés au Canada seulement.

Le Jour de deuil est maintenant commémoré dans environ 100 pays partout dans le monde. Il est notamment reconnu comme le jour international de compassion pour les travailleurs par l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Confédération syndicale internationale (CSI).

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 34 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

