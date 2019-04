Déclaration du ministre des Transports au sujet des restrictions à la navigation et des mesures concernant les inondations





OTTAWA, le 27 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet des restrictions à la navigation dans les zones touchées par les inondations printanières :

« La sécurité et la sûreté du réseau de transport national sont ma priorité. Le gouvernement du Canada et les représentants de mon ministère surveillent étroitement les inondations dans les provinces touchées, jour et nuit.

« Les inondations printanières de cette année affectent des milliers de Canadiens et de Canadiennes au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario et au Manitoba. Mes pensées accompagnent toutes les personnes qui sont touchées. J'ai été ému, lors de ma tournée de la région de l'Île Bizard, de constater la solidarité manifestée par les bénévoles qui aident à garder leurs concitoyens en sécurité.

« Aujourd'hui, face à l'urgence de la situation, j'ai pris un arrêté qui interdit la navigation dans certaines zones inondées pour protéger la sécurité des résidents et aider les premiers intervenants à faire leur travail.

« L'arrêté interdit la navigation à tout bâtiment autre que les navires d'urgence dans la rivière des Outaouais entre Ottawa et Gatineau, d'une part, et la centrale hydroélectrique de Carillon, d'autre part, de même que sur le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Mille-Îles et la rivière des Prairies.

« L'arrêté donne le pouvoir aux agents d'application de la loi, y compris aux agents de la GRC et à tous les policiers provinciaux et municipaux, d'ordonner à tout bâtiment de s'arrêter ou de quitter la zone concernée. Les contrevenants sont passibles d'amendes allant jusqu'à 5000 $.

« L'arrêté restera en vigueur sous réserve de sa modification ou de son retrait.

« Transports Canada a également pris des mesures supplémentaires afin d'aider à contenir les inondations. Jusqu'à présent, nous avons restreint l'utilisation des systèmes d'aéronefs télépilotés (ou drones) dans un rayon de 9 km de toute région touchée par les inondations au Québec. Et nous avons déployé un aéronef du Programme national de surveillance aérienne qui contribue à combler les besoins de surveillance aérienne au Nouveau-Brunswick.

« Nous sommes prêts à prendre d'autres mesures au besoin, telles que :

L'adoption, de concert avec le ministère des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne, d'autres Avis à la navigation et Avis aux navigateurs, et l'imposition d'autres restrictions temporaires afin d'éviter que la circulation des navires pose un risque à la sécurité ou qu'elle cause des dommages aux collectivités touchées par les inondations;

Le resserrement de la restriction de l'espace aérien visant :

Les systèmes d'aéronefs télépilotés (ou drones) ou tout aéronef de l'aviation générale pendant une intervention liée aux inondations;



À aider les activités d'application de la loi venant en appui à une opération d'intervention au sol;



À aider les activités des forces armées venant en appui au déroulement d'une évacuation par voie aérienne.

« J'aimerais rappeler aux Canadiens de ne pas faire voler de drones dans les zones où les activités des premiers intervenants sont en cours. De plus, les personnes naviguant sur les eaux non interdites à la navigation devraient prendre des précautions supplémentaires lorsqu'elles se déplacent en zone inondée et dans des eaux turbulentes, et ne pas nuire aux activités des premiers intervenants.

« Le gouvernement du Canada n'hésitera pas à prendre d'autres mesures afin d'assurer la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. »

Arrêté d'urgence visant les zones inondées

