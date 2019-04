Avis au public - Fermeture du pont Union sur la traverse des Chaudières en raison du débit élevé de l'eau





OTTAWA, le 27 avril 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le pont Union sur la traverse des Chaudières sera fermé aux automobilistes et aux piétons à compter de 6 h le dimanche 28 avril 2019. Des dispositifs de signalisation seront installés au coin des rues Eddy et Laurier et à l'intersection de la rue Booth et de la promenade Sir-John-A.-Macdonald. Des commissionnaires seront postés aux deux extrémités de la section fermée afin de diriger les automobilistes et les piétons vers le pont du Portage.



Cette fermeture est nécessaire compte tenu des prévisions du débit et du niveau élevés de l'eau. SPAC continuera de surveiller les conditions météorologiques, le débit de la rivière et les niveaux d'eau. Le pont Union demeurera fermé jusqu'à ce que l'eau baisse à un niveau où le pont peut être inspecté et utilisé en toute sécurité.

SPAC informera le public lorsque le pont sera rouvert.

