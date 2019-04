Québec solidaire à la manifestation de la semaine de la Terre : «On ne lâchera pas le morceau» - Gabriel Nadeau-Dubois





Montréal, le 27 avril 2019 /CNW Telbec/ - Un contingent solidaire s'est mobilisé aujourd'hui à la manifestation de clôture de la semaine de la Terre à Montréal. Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, Ruba Ghazal et Alexandre Leduc étaient aux côtés des militant-es dans une énième tentative pour démontrer que l'inaction climatique du gouvernement Legault est intenable.

« L'époque où les changements climatiques étaient un concept théorique et abstrait est révolu. Les gens font le lien automatiquement; ils vivent les changements climatiques dans leur maison, dans leur localité. Et le pire, c'est que ce genre d'événements s'annonce pour être de plus en plus fréquent. La planète nous parle, il faut l'écouter », constate la porte-parole de la formation, Manon Massé, qui s'est déplacée cette semaine à Lanaudière et ce matin-même dans Roxboro-Pierrefonds à Montréal afin de rencontrer des sinistré-es des inondations, les équipes de travail affairées à les aider ainsi que des bénévoles et les maires des municipalités concernées.

Au lendemain de la déclaration de l'état d'urgence par la Ville de Montréal, les élu-es de Québec solidaire ont insisté sur l'importance de la mobilisation contre les changements climatiques.

« Nous avons à faire à un gouvernement climato-passif. Il reconnaît le problème, mais ne propose aucune action concrète pour y remédier. Pour lui faire entendre raison et prendre acte de l'état critique de la situation, les citoyens et citoyennes doivent continuer à mettre de la pression par tous les moyens. Dans la rue comme au parlement, on ne lâchera pas le morceau », a déclaré le porte-parole de la formation politique, Gabriel Nadeau-Dubois.

