Autoroute 20 entre L'Île-Perrot et l'île de Montréal (Sainte-Anne-de-Bellevue) - Fermeture complète du pont Galipeault de l'autoroute 20 - Gratuité sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson à partir du lundi 29 avril





MONTRÉAL, le 27 avril 2019 /CNW Telbec/ - La fermeture complète de l'autoroute 20 entre l'île Perrot et l'île de Montréal en raison de la crue printanière affecte significativement la mobilité dans le secteur. Afin de faciliter la circulation et limiter la congestion sur le pont de l'Île-aux-Tourtes et l'autoroute 40, le ministère des Transports recommande fortement aux usagers de la route qui empruntent habituellement les autoroutes 20 et 40 de repenser leurs déplacements.

Gratuité sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson à partir du lundi 29 avril

En lien avec cette fermeture, exo en collaboration avec l'ARTM offre le service gratuitement sur la ligne de train exo1 Vaudreuil-Hudson à compter du lundi 29 avril. La gratuité, en vigueur les jours de semaine, sera effective jusqu'à la réouverture du pont pour limiter les importants épisodes de congestion anticipés plus particulièrement aux heures de pointe. À noter également que les circuits d'autobus menant aux gares de train seront également gratuits.

Rappelons également que le Ministère a retiré exceptionnellement le péage sur l'autoroute 30 jusqu'à la réouverture du pont. La gratuité est applicable à tous les usagers de la route (véhicules de promenade, camions, etc.).

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur compréhension et rappelle qu'il ne faut jamais circuler sur une route inondée. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

