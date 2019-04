Le Canada, la Colombie?Britannique et le First Nations Leadership Council signent un protocole d'entente tripartite pour améliorer les services de gestion des urgences au profit des Premières Nations de la C.?B.





VANCOUVER, TERRITOIRE SALISH DE LA CÔTE, BC, le 27 avril 2019 /CNW/ - Soutenir les communautés des Premières Nations dans les situations d'urgence est une priorité pour le gouvernement du Canada. Elles sont souvent vulnérables en raison de leur éloignement et le gouvernement est résolu à faire en sorte que tout le monde au Canada ait accès à des services d'urgence rapides et fiables.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général de la Colombie?Britannique, Stewart Phillip, grand chef du Union of British Columbia Indian Chiefs, Terry Teegee, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie?Britannique, ainsi que Cheryl Casimer et Robert Phillips, tous deux membres du Sommet des Premières Nations, ont signé un protocole d'entente tripartite sur la gestion des situations d'urgence. Ce protocole ouvre la voie à des partenariats renforcés et à l'établissement de services d'urgence qui profiteront aux peuples des Premières Nations et à tous les habitants de la province.

Le protocole oblige toutes les parties à établir une relation en bonne et due forme pour tenir dans la collaboration un dialogue constructif et régulier sur les questions liées à la gestion des situations d'urgence. Toutes les parties travailleront ensemble pour mieux

soutenir les capacités des Premières Nations et veiller à ce que leurs rôles soient reconnus dans la gouvernance et les opérations de gestion des urgences.

Le protocole concrétise des progrès au titre des engagements pris par le Canada et la C.?B. pour remédier aux lacunes dans les services définis lors des catastrophes naturelles sans précédent qui se sont produites en 2017 et 2018 et qui ont touché les communautés des Premières Nations.

Citations

« Nous sommes très conscients des répercussions catastrophiques des inondations, des glissements de terrain et des tempêtes de vent -- et leurs incidences particulières sur les communautés des Premières Nations, qui sont parmi les plus durement touchées. Travailler en étroite collaboration avec les communautés des Premières Nations est une priorité du gouvernement du Canada. La signature de ce protocole aidera à faire en sorte que la prestation des services d'urgence soit inclusive et respectueuse de la culture et du savoir autochtones. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Ce protocole d'entente confirme la solide relation que notre gouvernement entretient avec les chefs et les communautés des Premières Nations; c'est une relation qui s'est renforcée après les inondations et les feux de forêt sans précédent survenus en 2017 et 2018. Je suis fier de prendre part à la signature de ce protocole et de réaffirmer notre engagement continu à faire en sorte que les communautés des Premières Nations soient convenablement soutenues en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle. »

L'honorable Mike Farnworth

Ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général de la Colombie-Britannique

« Ce protocole d'entente créera un nouveau processus pour corriger les problèmes de haut niveau liés à la gestion des urgences en Colombie-Britannique. Pendant trop longtemps, les Premières Nations de la Colombie-Britannique ont été confrontées aux répercussions des changements climatiques et aux situations d'urgence allant des feux aux inondations. Nous devons être mieux préparés à assurer la sécurité de tous les résidants de la province. Le protocole d'entente est un pas important dans la mise en oeuvre et le soutien de la compétence des Premières Nations en matière de gestion des urgences. Nous avons le droit et la responsabilité de protéger nos territoires, nos biens et nos ressources culturelles, et nous estimons que nous pouvons faire mieux pour nous préparer aux situations d'urgence qui surviennent en Colombie-Britannique, y répondre et nous rétablir par la suite. »

Chef régional Terry Teegee

Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique

« La menace des changements climatiques est devenue une réalité criante. Les saisons des feux de 2017 et de 2018 ont ravagé les terres et les territoires autochtones, et les ont rendus méconnaissables. Nous espérons que ce protocole d'entente apportera des ressources accrues, améliorera les communications et assurera une coopération fluide avec les acteurs de première ligne qui défendent notre environnement et nos communautés. »

Grand chef Stewart Phillip

Président du Union of BC Indian Chiefs

« Ce protocole d'entente est une plateforme qui appuie la réconciliation entre les Premières Nations, la Colombie-Britannique et le Canada alors que nous nous efforçons d'affronter les effets des changements climatiques. Il nous engage à tenir régulièrement des discussions sur les questions qui suscitent un intérêt et des préoccupations mutuels dans le domaine de la gestion des urgences, et à travailler de manière coordonnée et constructive avec les communautés des Premières Nations pour échanger des informations, des pratiques exemplaires et des options d'approches qui nous aideront à répondre aux feux de forêt et aux situations d'urgence dans la province. »

Robert Phillips

Membre du groupe de travail, Sommet des Premières Nations

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont une entente bilatérale sur les services de gestion des urgences; l'entente s'accompagne d'un financement de 29,6 millions de dollars qui sera accordé au cours des dix prochaines années pour améliorer la prestation des services de soutien de la gestion des urgences dans les communautés établies dans les réserves des Premières Nations en Colombie-Britannique. L'entente permet à toutes les communautés des Premières Nations vivant dans les réserves de recevoir un soutien comparable à celui dont bénéficient les autres autorités locales pour lutter contre les situations d'urgence.

Le gouvernement du Canada a aussi conclu un accord de service pour aider le BC Wildfire Service à combattre les feux de forêt dans les réserves.

En vertu du caractère tripartite de l'entente sur la gestion des urgences, les Premières Nations sont reconnues comme étant des partenaires à part entière aux fins de la gouvernance et des opérations des services de gestion des urgences.

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada propose d'investir près de 259 millions de dollars en cinq ans, à partir de 2019?2020, pour renforcer la capacité des Premières Nations de se préparer aux situations d'urgence, de les affronter et d'en atténuer les menaces. Les fonds comprennent 211 millions qui seront versés en cinq ans à partir de 2019?2020 pour promouvoir l'amélioration des préparatifs et la gestion des urgences dans les réserves.

Le First Nations Leadership Council est composé des dirigeants politiques de l'Assemblée des Premières Nations de la C.?B., du Sommet des Premières Nations et de l'Union of BC Indian Chiefs.

